П'ятьох іноземців судитимуть за серію розбійних нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прокуратура Одещини направила до суду справу щодо п'ятьох іноземців, які скоїли серію розбійних нападів, викравши майже 6 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одеської області вчора, 31 січня, направила до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, що орудувала на території декількох областей.
Установлено, що п’ятеро іноземців з квітня по серпень 2016 року скоїли серію розбійних нападів на території міста Одеси, Одеської та Чернівецької областях.
Дії злочинців супроводжувалися фізичним насиллям, мордуванням, погрозами та залякуванням своїх жертв та їх дітей. Так, проникаючи до приватних будинків вони нападали на мешканців, зв’язували їм руки та ноги, та забирали все цінне з домоволодінь. При цьому для проникнення до житла, залякування та вимагання використовували спеціальне приладдя.
Унаслідок таких злочинних дій за даними слідства постраждали щонайменше 14 громадян, а сума спричиненої злочинами шкоди становить майже 6 мільйонів гривень.
Розбійникам загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.