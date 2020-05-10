Пятью матчами возобновился европейский футбольный чемпионат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Пятью поединками стартовал второй европейский чемпионат по футболу во время пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В стартовом туре центральным противостоянием стал поединок между действующим чемпионом страны ФК "Клаксвик" и вице-чемпионом ФК "Б-36". Хозяева потерпели фиаско 0:2.
Вашему вниманию результаты других баталий:
"Рунавик" - "ТВ / ФКС / Ройне" - 3:1
"ХБ Торсхавн" - "Стреймур" - 1:0
"Скала Итроттарфелаг" - "ИФ" - 1:2
"АБ" Аргир - "Викингур" - 0:0.
Отметим, что чемпионат должен был стартовать 8 марта, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.
Добавим, что в Европе сейчас также продолжается чемпионат Беларуси по футболу.