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Пятью матчами возобновился европейский футбольный чемпионат

Киев • УНН

 • 19521 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Пятью поединками стартовал второй европейский чемпионат по футболу во время пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Пятью матчами возобновился европейский футбольный чемпионат

В стартовом туре центральным противостоянием стал поединок между действующим чемпионом страны ФК "Клаксвик" и вице-чемпионом ФК "Б-36". Хозяева потерпели фиаско 0:2.

Вашему вниманию результаты других баталий:

"Рунавик" - "ТВ / ФКС / Ройне" - 3:1
"ХБ Торсхавн" - "Стреймур" - 1:0
"Скала Итроттарфелаг" - "ИФ" - 1:2
"АБ" Аргир - "Викингур" - 0:0.

Отметим, что чемпионат должен был стартовать 8 марта, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Добавим, что в Европе сейчас также продолжается чемпионат Беларуси по футболу.

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