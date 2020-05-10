П'ятьма матчами відновився європейський футбольний чемпіонат

У стартовому турі центральним протистоянням став поєдинок між чинним чемпіоном країни ФК "Клаксвік" і віце-чемпіоном ФК "Б-36". Господарі зазнали фіаско 0:2.

До вашої уваги результати інших баталій:

"Рунавік" – "ТБ/ФКС/Ройне" - 3:1

"ХБ Торсхавн" – "Стреймур" - 1:0

"Скала Ітроттарфелаг" – "Фуглафйордур" - 1:2

"АБ" Аргір – "Вікінгур" - 0:0.

Відзначимо, що чемпіонат повинен був стартувати 8 березня, проте пандемія коронавіруса внесла свої корективи.

Додамо, що в Європі наразі також функціонує чемпіонат Білорусі з футболу.