П'ятьма матчами відновився європейський футбольний чемпіонат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. П'ятьма поєдинками стартував другий європейський чемпіонат з футболу під час пандемії коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У стартовому турі центральним протистоянням став поєдинок між чинним чемпіоном країни ФК "Клаксвік" і віце-чемпіоном ФК "Б-36". Господарі зазнали фіаско 0:2.
До вашої уваги результати інших баталій:
"Рунавік" – "ТБ/ФКС/Ройне" - 3:1
"ХБ Торсхавн" – "Стреймур" - 1:0
"Скала Ітроттарфелаг" – "Фуглафйордур" - 1:2
"АБ" Аргір – "Вікінгур" - 0:0.
Відзначимо, що чемпіонат повинен був стартувати 8 березня, проте пандемія коронавіруса внесла свої корективи.
Додамо, що в Європі наразі також функціонує чемпіонат Білорусі з футболу.