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Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 02:02  •  24131 просмотра

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Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения в двух областях Украины. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В двух областях Украины пятеро детей в пострадали от от отравления угарным газом и продуктами горения. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

В Трускавце Львовской области в квартире жилого дома в результате неисправности системы вентиляции газового котла угарным газом отравились 3 человека, из них 2 ребенка, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Кроме этого, в селе Варваровка Полтавской области в результате пожара в частном доме пострадали 3 ребенка,  2 из которых с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали

Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения в двух областях Украины. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Михаил Подоляк отметил, что признание нелегитимности путина будет тянуть за собой множество юридических вопросов.

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Может ли Запад признать путина нелегитимным? В ОП дали объяснение

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Литва представила Украине обновленную концепцию разминирования, которая сосредотачивается на гуманитарном и боевом разминировании на территориях, пострадавших от войны, что является приоритетом помощи Литвы Украине на 2024-2026 годы.

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Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию" для Украины

Ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день

Исследователи обнаружили, что антарктические пингвины на острове Кинг-Джордж спят короткими мгновениями более 10 000 раз в день, чтобы постоянно охранять свои гнезда, не погружаясь в глубокий сон. Этот фрагментарный режим сна отследили с помощью электроэнцефалограммы и видеозаписи.

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Ученые выяснили, что антарктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день

"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины

Дэвид Петреус раскритиковал США за недостаточную реакцию на российскую оккупацию Крыма и поспешный вывод войск из Афганистана, предположив, что это подбодрило Путина в отношении Украины. Он также связал эти действия с необходимостью поддержки Тайваня и подробно остановился на факторах, способствующих вызовам, с которыми сталкивается Украина на поле боя.

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"Мы недостаточно сделали после оккупации Крыма" - экс-директор ЦРУ объяснил, почему путин решил начать войну против Украины

Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН

Папа Франциск призывал к действиям по борьбе с изменением климата во время саммита ООН, выступая за отказ от использования ископаемого топлива. Проблемы со здоровьем не позволили ему присутствовать на саммите, но он выразил солидарность в видеообращении.

Новости Мира •   •  22351 просмотра
Папа Франциск призывает отказаться от ископаемого топлива на климатическом саммите ООН

Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей

В селе Гряды на местном водоеме двое детей звали на помощь. Прибыв к месту вызова спасатели достали детей на берег и передали медикам, после осмотра их забрали родители.

Общество •   •  25448 просмотра
Лед начал трескаться под ногами: на Волыни на водоеме спасены двое детей

Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС

Уполномоченный по правам человека призывает МАГАТЭ принять меры против российского ядерного терроризма на Запорожской АЭС после очередного полного отключения электроэнергии для питания реакторов.

Политика •   •  30285 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ принять срочные меры для прекращения ядерного терроризма на Запорожской АЭС

50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно

Prometheus в партнерстве с Министерством образования Украины и при поддержке Посольства США запустит бесплатные онлайн-курсы на украинском языке, включая лучшие программы Гарварда, Массачусетского технологического института и других университетов.

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50 лучших онлайн-курсов станут доступны на украинском языке бесплатно

Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину

Белорусский суд приговорил Александра Гончарова к 5 годам колонии строгого режима за финансирование "Полка Калиновского".

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Пять лет колонии строгого режима за донат полку Калиновского: в беларуси осудили мужчину