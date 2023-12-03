Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали
Киев • УНН
Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения в двух областях Украины. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
В двух областях Украины пятеро детей в пострадали от от отравления угарным газом и продуктами горения. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В Трускавце Львовской области в квартире жилого дома в результате неисправности системы вентиляции газового котла угарным газом отравились 3 человека, из них 2 ребенка, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.
Кроме этого, в селе Варваровка Полтавской области в результате пожара в частном доме пострадали 3 ребенка, 2 из которых с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали
Пятеро детей в пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения в двух областях Украины. Четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
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