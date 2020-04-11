Пять футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона АПЛ Sky Sports

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 32900 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 41523 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57436 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 58692 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 82437 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75103 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101232 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105386 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130574 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130213 просмотра

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Пять футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона АПЛ Sky Sports

Пять футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона АПЛ Sky Sports

Киев  •  УНН

 • 14530 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Английское издание Sky Sports составило и опубликовало символическую команду игроков Английской Премьер-лиги на момент приостановления чемпионата, сообщает УНН.

Многочисленным клубом в данном списке игроков стал "Ливерпуль" - 5 футболистов. Команда выглядит так:

Каспер Шмейхель ("Лестер"), Трент-Александр Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковского ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэдисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Садио Мане и Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").

Стоит отметить, что издание опиралось исключительно на статистические показатели футболистов. Индивидуальный рейтинг футболистов включал в себя 34 различных параметра (голы, перехвата и т.д.).

Украинские Национальные Новости

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