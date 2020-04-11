Пять футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона АПЛ Sky Sports
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Английское издание Sky Sports составило и опубликовало символическую команду игроков Английской Премьер-лиги на момент приостановления чемпионата, сообщает УНН.
Многочисленным клубом в данном списке игроков стал "Ливерпуль" - 5 футболистов. Команда выглядит так:
Каспер Шмейхель ("Лестер"), Трент-Александр Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковского ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэдисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Садио Мане и Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").
Стоит отметить, что издание опиралось исключительно на статистические показатели футболистов. Индивидуальный рейтинг футболистов включал в себя 34 различных параметра (голы, перехвата и т.д.).