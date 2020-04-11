П'ять футболістів "Ліверпулю" потрапили в символічну збірну сезону АПЛ Sky Sports
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Англійське видання Sky Sports склало та опублікувало символічну команду гравців Англійської Прем'єр-ліги на момент призупинення чемпіонату, повідомляє УНН.
Найчисельнішим клубом в даному списку гравців став "Ліверпуль" – 5 футболістів. Команда виглядає так:
Каспер Шмейхель ("Лестер"), Трент-Олександр Арнольд ("Ліверпуль"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Джеймс Тарковського ("Бернлі"), Ендрю Робертсон ("Ліверпуль") , Кевін Кевін Де Брейне ("Манчестер Сіті"), Джеймс Медісон ("Лестер"), Джек Гріліш ("Астон Вілла"), Садіо Мане і Мохамед Салах (обидва – "Ліверпуль"), Рауль Хіменес ("Вулверхемптон").
Варто відзначити, що видання спиралося виключно на статистичні показники футболістів. Індивідуальний рейтинг футболістів включав в себе 34 різноманітних параметри (голи, перехоплення і т.д.).