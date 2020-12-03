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Пьяный чиновник ГСЧС Хмельницкой области сбил пешехода: мужчина погиб

Пьяный чиновник ГСЧС Хмельницкой области сбил пешехода: мужчина погиб

Киев  •  УНН

 • 15522 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Хмельницкой области чиновник ГСЧС совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 54-летний пешеход. Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует УНН.

"По предварительной информации, 2 декабря 2020 года чиновник ГСЧС около 17:00 совершил дорожно-транспортное происшествие возле пгт Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля Fiat, он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.

Должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

"Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - отметили в Государственном бюро расследований.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, пьяный водитель сбил ребенка возле Кропивницкого, девочка погибла.

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