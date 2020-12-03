П’яний посадовець ДСНС Хмельниччини збив пішохода: чоловік загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Хмельницькій області посадовець ДСНС вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув 54-річний пішохід. Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує УНН.
“За попередньою інформацією, 2 грудня 2020 року посадовець ДСНС близько 17:00 вчинив дорожньо-транспортну пригоду біля смт Білогір’я Хмельницької області. Так, перебуваючи за кермом власного автомобіля Fiat, він не впорався із керуванням та наїхав на 54-річного пішохода, який йшов узбіччям неосвітленої ділянки дороги”, - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП чоловік помер на місці події. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 2,18 проміле.
Службову особу було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
“Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України)”, - зазначила в Державному бюро розслідувань.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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