Ночью над Днепропетровской областью сбит вражеский дрон-камикадзе. Агрессор обстреливал Никопольщину из 'Градов', артиллерии и дронов, повреждена инфраструктура, но обошлось без жертв.
Ночью силы противовоздушной обороны ПвК «Восток» сбили вражеский дрон-камикадзе над Днепропетровской областью. Как сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, около полуночи были слышны громкие звуки в районе Днепра, однако, к счастью, никто не пострадал, передает УНН.
Детали
Агрессор продолжал атаки на Никопольщину с вечера, в течение ночи и утром. Враг обстреливал регион из реактивных систем залпового огня «Град», тяжелой артиллерии и использовал дроны-камикадзе. Пострадали Никополь, Червоногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая громады.
В результате атак была повреждена инфраструктура: три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, здание, которое не эксплуатируется, и линия электропередач. Также возникли два пожара, горела сухая трава, которую вовремя потушили.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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