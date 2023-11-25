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ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 08:50  •  39827 просмотра

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Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных БпЛА над столицей - уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА ""Shahed" в небе на Киевщине и Киевом, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев 24, передает УНН.

Детали

Как сообщил Юрий Игнат, силы ПВО этой ночью уничтожили 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом.

Цитата

"66 примерно уничтожено на Киевщине и Киевском регионе. Это огромное количество", - добавил Игнат.

Он добавил, что сегодня ночью было уничтожено рекордное количество БпЛА выпущенных врагом именно по Киевскому региону с начала нового года.

Дополнение

Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed".

Напомним

В ночь на 25 ноября враг нанёс по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
ППО Києва знищила 66 ворожих безпілотників над містом та областю
Kyiv air defense system destroys 66 enemy drones over the city and region
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