ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью

Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА ""Shahed" в небе на Киевщине и Киевом, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев 24, передает УНН.

Детали

Как сообщил Юрий Игнат, силы ПВО этой ночью уничтожили 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом.

Цитата

"66 примерно уничтожено на Киевщине и Киевском регионе. Это огромное количество", - добавил Игнат.

Он добавил, что сегодня ночью было уничтожено рекордное количество БпЛА выпущенных врагом именно по Киевскому региону с начала нового года.

Дополнение

Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed".

Напомним

В ночь на 25 ноября враг нанёс по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей