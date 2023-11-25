ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью
Киев • УНН
Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных БпЛА над столицей - уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат
Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА ""Shahed" в небе на Киевщине и Киевом, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала Киев 24, передает УНН.
Детали
Как сообщил Юрий Игнат, силы ПВО этой ночью уничтожили 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом.
Цитата
"66 примерно уничтожено на Киевщине и Киевском регионе. Это огромное количество", - добавил Игнат.
Он добавил, что сегодня ночью было уничтожено рекордное количество БпЛА выпущенных врагом именно по Киевскому региону с начала нового года.
Дополнение
Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed".
Напомним
В ночь на 25 ноября враг нанёс по Киеву самый массовый удар с начала полномасштабной войны. Более шести десятков воздушных целей было поражено в небе над столицей
ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью
Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных БпЛА над столицей - уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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