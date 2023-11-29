Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters

Президент России Владимир Путин не пойдёт на мир в Украине до того того, как узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на фоне опасений, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Трамп, который стремится к переизбранию в 2024 году и является ведущим кандидатом на пост президента от Республиканской партии, резко критиковал поддержку Киева со стороны США.

Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе сказал, что Альянс подтвердил свою поддержку Украине, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

Я ожидаю, что Путин не заключит мира или значимого мира, пока не увидит результат наших выборов сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить результаты встречи.

Отвечая на вопрос, выражают ли они личное мнение или точку зрения правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространённое предпосылка".

Это был контекст, в котором все союзники выразили решительную поддержку Украине" на заседании НАТО во вторник добавил чиновник, не упоминая имени Трампа и прямо не указывая, как результат выборов повлияет на поддержку Украины.

Контекст

Президент США Джо Байден, демократ, предоставил Киеву огромную военную помощь и другую поддержку после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но дополнительное финансирование для Украины задержано контролируемой республиканцами Палатой представителей.

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Ранее в этом месяце президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Украину Трампа, который заявил, что может прекратить войну за 24 часа, если его переизберут, чтобы собственными глазами увидеть масштабы конфликта.