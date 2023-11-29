Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters
Киев • УНН
Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.
Президент России Владимир Путин не пойдёт на мир в Украине до того того, как узнает результаты выборов в США в ноябре 2024 года. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на фоне опасений, что потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Трамп, который стремится к переизбранию в 2024 году и является ведущим кандидатом на пост президента от Республиканской партии, резко критиковал поддержку Киева со стороны США.
Высокопоставленный чиновник после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе сказал, что Альянс подтвердил свою поддержку Украине, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.
Я ожидаю, что Путин не заключит мира или значимого мира, пока не увидит результат наших выборов
Отвечая на вопрос, выражают ли они личное мнение или точку зрения правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространённое предпосылка".
Это был контекст, в котором все союзники выразили решительную поддержку Украине" на заседании НАТО во вторник
Контекст
Президент США Джо Байден, демократ, предоставил Киеву огромную военную помощь и другую поддержку после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, но дополнительное финансирование для Украины задержано контролируемой республиканцами Палатой представителей.
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Путин ждет результатов выборов в США в 2024 году, прежде чем заключить мир с Украиной - Reuters
Ожидается, что Путин не будет добиваться мира в Украине до выборов в США в 2024 году, поскольку потенциальная победа Трампа может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада, по словам представителя Государственного департамента США.
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