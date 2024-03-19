путин в мае поедет в Китай - Reuters

президент россии владимир путин в мае отправится в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином. Визит путина может стать первой зарубежной поездкой главы кремля за время его нового президентского срока, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

"Путин посетит Китай", - сообщил Reuters один из источников, который говорил на условиях анонимности. Эту информацию независимо подтвердили еще четыре источника.

Еще один источник сообщил, что поездка путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Как пишет Reuters, визит путина состоится перед запланированной поездкой Си в Европу.

Официальное вступление путина в должность президента должно состояться около 7 мая.

В воскресенье путин заявил журналистам, что у россии и Китая схожие мировоззрения, отношения между ними стабильны отчасти благодаря хорошим личным отношениям путина и Си, и что москва и Пекин будут и дальше развивать связи в ближайшие годы.

Дополнение

В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с россией. Две страны объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда путин посетил Пекин за несколько дней до полномасштабного вторжения. Си посетил россию во время своей первой после пандемии зарубежной поездки в марте прошлого года.

Лидеры двух стран встречались более 40 раз, последний раз в октябре, когда путин был "почетным гостем" саммита "Пояс и путь" в Пекине.

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