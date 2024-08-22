путин требует решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье с Украиной
Киев • УНН
путин приказал срочно решить вопрос финансирования территориальной обороны в регионах рф, граничащих с Украиной. Он также дал указания по поддержке бизнеса, связи и подготовке к отопительному сезону.
российский диктатор владимир путин требует немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах. Об этом он заявил на совещании по ситуации в приграничных регионах рф, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"По финансовому обеспечению деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств, такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно", - сказал путин.
российский диктатор также дал некоторые другие поручения.
"Все это нужно сделать: и помощь малому и среднему бизнесу предоставить, безусловно, сотовую связь наладить и там, где необходимо, оптоволокно помочь протянуть, детей определить в безопасные места для обучения на определенное время, помочь подготовиться к отопительному сезону и предусмотреть соответствующее финансирование", - сказал путин на совещании по ситуации в приграничье с Украиной.
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