путин сравнил войну в Украине и секторе Газа
Киев • УНН
владимир путин отрицает утверждения о масштабных жертвах среди детей и женщин в Украине, противопоставляя ситуацию ужасному гуманитарному состоянию в секторе Газа.
Российский диктатор владимир путин поддержал слова Генсека ООН о том, что сектор Газа стал крупнейшим "кладбищем" детей в мире и заявил, что ничего подобного в Украине не происходит, пишет УНН.
Детали
Я смотрю, что происходит в Газе... То, что происходит - это катастрофа... Во всем мире видят... Посмотрите на "СВО" и посмотрите на то, что в Газе происходит. Ничего подобного в Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генсек ООН называл сегодняшний сектор Газа самым большим "кладбищем" детей в мире
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.
путин сравнил войну в Украине и секторе Газа
владимир путин отрицает утверждения о масштабных жертвах среди детей и женщин в Украине, противопоставляя ситуацию ужасному гуманитарному состоянию в секторе Газа.
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