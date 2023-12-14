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путин сравнил войну в Украине и секторе Газа

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 12:44  •  26190 просмотра

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владимир путин отрицает утверждения о масштабных жертвах среди детей и женщин в Украине, противопоставляя ситуацию ужасному гуманитарному состоянию в секторе Газа.

Российский диктатор владимир путин поддержал слова Генсека ООН о том, что сектор Газа стал крупнейшим "кладбищем" детей в мире и заявил, что ничего подобного в Украине не происходит, пишет УНН.

Детали

Я смотрю, что происходит в Газе... То, что происходит - это катастрофа... Во всем мире видят... Посмотрите на "СВО" и посмотрите на то, что в Газе происходит. Ничего подобного в Украине нет. Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генсек ООН называл сегодняшний сектор Газа самым большим "кладбищем" детей в мире

- сказал путин.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что мир в Украине наступит, когда россияне достигнут своих целей в так называемой "специальной военной операции", а также подчеркнул, что цели рф не изменились.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
путін порівняв війну в Україні та секторі Газа
Putin compares the war in Ukraine and Gaza
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путин сравнил войну в Украине и секторе Газа

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