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Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 6034 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

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Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
13:30 • 62783 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
12:51 • 99826 просмотра

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Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 102775 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

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10:37 • 101779 просмотра

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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путин пригрозил возможным ударом по "центрам решений" в Украине "сегодня в течение дня"

путин пригрозил возможным ударом по "центрам решений" в Украине "сегодня в течение дня"

Киев  •  УНН

 • 7001 просмотра

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Президент рф ответил на вопрос о возможных ударах по украинским центрам принятия решений. Он заявил, что"сегодня в течение дня все возможно".

российский диктатор владимир путин в четверг заявил о возможном ударе по "центрам решений" в Украине в течение сегодняшнего дня, передает УНН.   

Детали

диктатор в ответ на вопрос об ударах по центрам решений в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

Ранее путин заявил о готовности испытать новую ракетную систему "Орешник" в ответ на удары по российским областям. По его словам, мощность системы сопоставима с ядерным оружием. Сейчас определяются цели для атак в Украине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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