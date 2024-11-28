путин пригрозил возможным ударом по "центрам решений" в Украине "сегодня в течение дня"

российский диктатор владимир путин в четверг заявил о возможном ударе по "центрам решений" в Украине в течение сегодняшнего дня, передает УНН.

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диктатор в ответ на вопрос об ударах по центрам решений в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

Ранее путин заявил о готовности испытать новую ракетную систему "Орешник" в ответ на удары по российским областям. По его словам, мощность системы сопоставима с ядерным оружием. Сейчас определяются цели для атак в Украине.