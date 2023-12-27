Путин пообещал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать в Украине пять лет" - Nikkei

Президент России Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином в Москве в марте сказал, что Россия "будет воевать минимум пять лет" в Украине. Об этом пишет Nikkei со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что во время встречи Путин заверил Си, что Россия в конце концов выйдет победителем в войне. Вероятным следствием было то, что затяжная война пойдет на пользу России.

Недавно The New York Times сообщила, что по крайней мере с сентября Путин использует посредников, чтобы сигнализировать о том, что он открыт для прекращения огня при условии, что Россия сможет сохранить оккупированные ею территории.

Но учитывая слова Путина Си в марте, намерения российского лидера о прекращении огня не следует воспринимать за чистую монету пишет Nikkei.

Возможно, Путин хочет просто создать иллюзию, что он движется к прекращению огня или даже миру накануне президентских выборов в России в марте, считая, что такая атмосфера будет способствовать ему на выборах.

Тем временем Китай Си Цзиньпина пересмотрел свою стратегию, частично основываясь на замечании Путина о "пяти годах".

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Заявление Путина о том, чтобы пять лет воевать в Украине, может повлиять и на военную политику Японии. Япония уже пересмотрела основные принципы, которые годами запрещали экспорт оружия.

На основании последних изменений правительство решило экспортировать в США управляемые ракеты Patriot, изготовленные по лицензии в Японии. США поставляли ракеты Patriot в Украину и соседние страны.

Япония будет экспортировать ракеты Patriot в США при условии, что они не будут поставляться в третьи страны. І все-таки главной целью является пополнение американского запаса ракет, поскольку американские запасы исчерпываются из-за продолжающегося вторжения России в Украину.