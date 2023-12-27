Путин пообещал Си Цзиньпину, что Россия "будет воевать в Украине пять лет" - Nikkei
Путин сказал Си, что Россия готова воевать в Украине минимум пять лет, стремясь победить и повлиять на глобальные стратегии.
КНДР не сократила, а наоборот увеличила поставки снарядов в Россию - Bloomberg
Северная Корея увеличила поставки боеприпасов в Россию, что противоречит сообщениям об их уменьшении, о чем свидетельствуют спутниковые снимки, отслеживающие перемещение контейнеров.
Уличное укрытие в Херсоне не выдержало обстрела
Железобетонное укрытие в Херсоне было разрушено российским обстрелом; по предварительным данным, использовалась артиллерия калибра 152 мм.
В Запорожье во время воздушной тревоги прогремел взрыв во время воздушной тревоги
В Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги; подробности и официальные комментарии ожидаются.
Украинский щедрый вечер планируют внести в перечень наследия ЮНЕСКО
Украина стремится включить свою традицию Щедрого вечера в список ЮНЕСКО, подчеркивая важность сохранения культурной идентичности.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $250 млн
США предоставляют Украине военную помощь в размере 250 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие, для усиления сопротивления России.
Польша заявила о ликвидации государственных медиа
Министр культуры Польши объявил о ликвидации государственных теле-, радио- и информационных агентств после решения президента о приостановлении их финансирования.
Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток
Российские войска 20 раз атаковали Сумскую область, 84 взрыва произошли в семи населенных пунктах, включая минометные, артиллерийские обстрелы и удары с беспилотников.
В Украине увеличили компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ и ВПЛ с инвалидностью
Если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо.
В Крыму суд арестовал мужчину на 12 суток за подпись в паспорте
Суд в Крыму приговорил мужчину к 12 суткам ареста за надпись «Слава Украине» в паспорте.