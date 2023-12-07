ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций
Киев • УНН
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и отметил общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. Он отметил глобальную угрозу, которую несет российская война, включая продовольственную безопасность и рост цен на сырьевые товары.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал китайского лидера Си Цзиньпина помочь остановить Россию, которая обходит санкции Запада и получает запрещенные товары через третьи страны. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай в Пекине, передает УНН.
Детали
По словам президента Евросовета, ЕС и Китай должны взять на себя совместную ответственность за прекращение российской агрессии против Украины.
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Россия продолжает искать пути доступа к технологиям для поддержки своей войны. Мы в очередной раз подчеркнули, чтобы Китай не поставлял России военные инструменты. И мы еще раз подчеркнули, насколько важно, чтобы Китай помог не дать России обойти санкции
Он отметил, что российская война угрожает глобальной стабильности и мировой экономике. В частности, это усиливает продовольственную опасность и повышает цены на сырьевые товары.
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Это не в интересах Европы, это не в интересах Китая, это не в интересах мира.
Дополнение
Также Шарль Мишель упомянул ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, высказался за соблюдение пропорциональности в применении силы и за поиск мирного решения на основе принципа "двух государств".
Напомним
Несмотря на санкции Запада в течение 2023 года Китай значительно увеличил товарооборот с Россией. В январе-ноябре товарооборот между двумя странами уже достиг 218,2 миллиарда долларов.
ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций
Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и отметил общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. Он отметил глобальную угрозу, которую несет российская война, включая продовольственную безопасность и рост цен на сырьевые товары.
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