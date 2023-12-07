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ЕС призвал Си Цзиньпина помочь заблокировать России возможности уклониться от санкций

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 16:32  •  21443 просмотра

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Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал председателя КНР Си Цзиньпина не позволить России избежать санкций и отметил общую ответственность за прекращение российской агрессии в Украине во время саммита ЕС-Китай в Пекине. Он отметил глобальную угрозу, которую несет российская война, включая продовольственную безопасность и рост цен на сырьевые товары.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал китайского лидера Си Цзиньпина помочь остановить Россию, которая обходит санкции Запада и получает запрещенные товары через третьи страны. Об этом он заявил во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Китай в Пекине, передает УНН.

Детали

По словам президента Евросовета, ЕС и Китай должны взять на себя совместную ответственность за прекращение российской агрессии против Украины.

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Россия продолжает искать пути доступа к технологиям для поддержки своей войны. Мы в очередной раз подчеркнули, чтобы Китай не поставлял России военные инструменты. И мы еще раз подчеркнули, насколько важно, чтобы Китай помог не дать России обойти санкции

- заявил Шарль Мишель.

Он отметил, что российская война угрожает глобальной стабильности и мировой экономике. В частности, это усиливает продовольственную опасность и повышает цены на сырьевые товары.

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Это не в интересах Европы, это не в интересах Китая, это не в интересах мира.

- заверил президент Евросовета.

Дополнение

Также Шарль Мишель упомянул ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, высказался за соблюдение пропорциональности в применении силы и за поиск мирного решения на основе принципа "двух государств".

Напомним

Несмотря на санкции Запада в течение 2023 года Китай значительно увеличил товарооборот с Россией. В январе-ноябре товарооборот между двумя странами уже достиг 218,2 миллиарда долларов.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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