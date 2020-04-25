Путин перенес дату окончания Второй мировой войны в России

Соответствующие поправки внесены в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Статья 1 этого закона дополняется абзацем "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Ранее эти изменения были приняты российской Госдумой и одобрены Советом Федерации. Из действующего законодательства исключается ранее указанная памятная дата "2 сентября". Представитель президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналистов подписания Путиным закона о переносе даты окончания Второй мировой войны.

Ранее, 16 апреля, Путин из-за эпидемии коронавируса распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы на более поздний срок. Глава государства отдал соответствующее распоряжение на следующий день после того, как российские ветеранские организации попросили президента перенести парад в честь 75-летия Победы на более позднюю дату, чтобы не ставить под угрозу заражения в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны.

Путин не сообщил новой даты проведения парада, однако заверил, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся еще в 2020 году.

Инициированный Госдумой РФ перенос даты окончания Второй мировой войны вызвал в России особую остроту, так как 3 сентября является Днем памяти жертв теракта в Беслане, где чеченские боевики в 2004 году захватили в заложники целую школу. В ходе операции по их освобождению погибли сотни людей, в основном дети школьного возраста. Общественная организация "Матери Беслана" призвала Путина не совмещать эту дату с днем ​​окончания Второй мировой войны. Матери погибших детей опасаются, что на 3 сентября может быть назначен парад по случаю Дня победы, который был отменен 9 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такие же опасения высказывают и российские правозащитники.