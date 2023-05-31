путин не поедет в Турцию на инаугурацию Эрдогана - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. российский диктатор владимир путин не поедет на церемонию инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана. Как сообщил помощник президента рф юрий ушаков, россию будет представлять спикер госдумы рф вячеслав володин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Спикер госдумы рф вячеслав володин будет представлять россию на церемонии инаугурации переизбранного президента турции тайипа эрдогана", - сообщил ушаков.
Детали
Ожидается, что точная дата инаугурации президента Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции объявит окончательные результаты второго тура президентских выборов.
Ранее источник в ЦИК сообщил, что это может пройти 1 июня. В таком случае инаугурация может состояться 3 июня.
Ранее
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков подтвердил планы двусторонней встречи владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Добавим
Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест российского диктатора владимира путина из-за его причастности к депортации детей из Украины во время развязанной россией кровавой войны.
Ордер обязывает 123 страны-участницы Римского статута арестовать путина в случае появления на их территории и выдать Гааге.
Однако Турция не ратифицировала Римский статут, поэтому не имеет обязательства арестовать российского диктатора.