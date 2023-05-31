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"Спикер госдумы рф вячеслав володин будет представлять россию на церемонии инаугурации переизбранного президента турции тайипа эрдогана", - сообщил ушаков.

Детали

Ожидается, что точная дата инаугурации президента Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции объявит окончательные результаты второго тура президентских выборов.

Ранее источник в ЦИК сообщил, что это может пройти 1 июня. В таком случае инаугурация может состояться 3 июня.

Ранее

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков подтвердил планы двусторонней встречи владимира путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Добавим

Международный уголовный суд в Гааге выдал пожизненный ордер на арест российского диктатора владимира путина из-за его причастности к депортации детей из Украины во время развязанной россией кровавой войны.

Ордер обязывает 123 страны-участницы Римского статута арестовать путина в случае появления на их территории и выдать Гааге.

Однако Турция не ратифицировала Римский статут, поэтому не имеет обязательства арестовать российского диктатора.