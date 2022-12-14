путин не достиг ни одной цели в Украине - канцлер Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент россии не смог достичь ни одной из своих целей в войне в Украине, передает УНН со ссылкой на DW.
Цитата
"Ни один из планов путина не сработал", – заявил Шольц в заявлении правительства в Бундестаге в среду, добавив, что путин допустил фундаментальный просчет.
"Он считал, что его войска захватят Украину в течение нескольких дней и что Европа и демократический Запад слишком разделены, чтобы эффективно помогать Украине. Он считал, что сможет высушить европейскую солидарность, перекрыв наш газовый кран", - сказал Шольц.
"путин ошибался в мужестве украинцев, в Европе, в нас, в характере наших демократий, в нашей воле сопротивляться мании великой власти и империализма", - добавил канцлер.
Детали
Шольц подчеркнул поддержку ЕС Украиной и сказал, что попытки взорвать эту поддержку обречены на провал, намекнув на Венгрию, которая ранее на этой неделе отказалась от возражений в выделении финансовой помощи Киеву: "Тот, кто думает, что может взорвать ценности ЕС, которым отдано каждое государство-член, блокируя внешнюю политику и политику безопасности, потерпит неудачу", - сказал он.
Добавим
Во вторник Европейский Союз согласился сократить объем замороженного финансирования для Венгрии в обмен на то, что Будапешт разрешил предоставить Украине важный пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро.
В прошлом месяце Брюссель рекомендовал задержать 7,5 млрд евро из фондов ЕС для Будапешта из-за подозрений в коррупции. С этого времени Венгрия неоднократно блокировала крупные инициативы ЕС.