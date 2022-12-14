путін не досяг жодної мети в Україні - канцлер Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент росії не зміг досягти жодної зі своїх цілей у війні в Україні, передає УНН з посиланням на DW.
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"Жоден з планів путіна не спрацював", - заявив Шольц у заяві уряду в Бундестазі в середу, додавши, що путін допустив фундаментальний прорахунок.
"Він вважав, що його війська захоплять Україну протягом кількох днів і що Європа та демократичний Захід надто розділені, щоб ефективно допомагати Україні. Він вважав, що зможе висушити європейську солідарність, перекривши наш газовий кран", - сказав Шольц.
"путін помилявся у мужності українців, у Європі, у нас, у характері наших демократій, у нашій волі чинити опір манії великої влади та імперіалізму", - додав канцлер.
Деталі
Шольц наголосив на підтримці ЄС Україною і сказав, що спроби підірвати цю підтримку приречені на провал, натякнувши на Угорщину, яка раніше цього тижня відмовилася від заперечень у виділенні фінансової допомоги Києву: "Той, хто думає, що може підірвати цінності ЄС, яким віддана кожна держава-член, блокуючи зовнішню політику та безпекову політику, зазнає невдачі", - сказав він.
Додамо
У вівторок Європейський Союз погодився скоротити обсяг замороженого фінансування для Угорщини в обмін на те, що Будапешт дозволив надати Україні важливий пакет підтримки у розмірі 18 мільярдів євро.
Минулого місяця Брюссель рекомендував затримати 7,5 млрд євро із фондів ЄС для Будапешта через підозри в корупції. З того часу Угорщина неодноразово блокувала великі ініціативи ЄС.