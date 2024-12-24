путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

ukenru
До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 76766 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 108208 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Эксклюзив
Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов
 • 110321 просмотра

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
 • 112949 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
 • 105269 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
 • 102713 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
 • 100878 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
 • 112191 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 83589 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100831 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российские взводы несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр - партизаны

российские взводы несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр - партизаны

 • 25273 просмотра
В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно

В ВСУ создали спецподразделение по защите культурных ценностей: что известно

 • 21201 просмотра
Зеленский поручил МИД наработать контакты с новой властью Сирии

Зеленский поручил МИД наработать контакты с новой властью Сирии

 • 23561 просмотра
Во Франции объявили состав нового правительства

Во Франции объявили состав нового правительства

 • 20459 просмотра
"Новейшая" российская ракета „Орешник“ оказалась разработкой 7-летней давности

"Новейшая" российская ракета „Орешник“ оказалась разработкой 7-летней давности

 • 21500 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 110214 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 112191 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

 • 117416 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

 • 120063 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 151858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой

 • 16730 просмотра
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

 • 66768 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

 • 86807 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

 • 107153 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 112669 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

Киев  •  УНН

 • 2688 просмотра

Read in English

ISW сообщает об изменении тактики рф на Донбассе, где путин приказал сосредоточиться на захвате территорий вместо городов. российские войска находятся в 10 км от границы Донецкой и Днепропетровской областей.

российский диктатор владимир путин, возможно, поставил перед военными задачу взять под контроль новые территории Востока. Наступление на хорошо защищенные города, такие как Покровск, может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент "геополитической победы кремля". Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW) в своем отчете, передает УНН.

Детали

В отчете обращают внимание на то, что путин все чаще характеризует продвижение российских войск в квадратных километрах, вместо того, чтобы акцентировать внимание на захвате конкретных населенных пунктов, как он делал раньше.

Учитывая это, в ISW предполагают, что диктатор, возможно, дал указание военному командованию рф отложить захват Покровска, чтобы сосредоточиться на дальнейшем продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

По данным геолокационных снимков, которыми располагает ISW, российские войска находятся в пределах 10 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Захват остальной части Донецкой области является одной из давних целей путина в Украине. И он, вероятно, будет подчеркивать продвижение российских войск к границе, чтобы сделать громкие заявления об успехах россии в Украине как для иностранной, так и для внутренней аудитории

- говорится в отчете ISW.

В ISW также считают, что наступательная операция против хорошо защищенных городов может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент в попытках кремля спроецировать неизбежность российской военной победы на мировой арене.

Продвижение рф в районе Покровска

По данным геолокационных карт, в последние дни российские войска продвинулись на юг и в пределах восточной Нововасильевки (юго-западнее Покровска). По данным одного из российских военных блогеров, войска РФ продвинулись на север от Нововасильевки в направлении Соленого и Волкова и наступают в направлении Котлино.

Другой связанный с кремлем российский блогер утверждал, что армия рф сосредоточила свои атаки на Новотроицком (к востоку от Нововасильевки) и Даченском (к югу от Покровска) и заставили украинские силы отступить на линию Лесовка-Песчаное (на юго-восток-юг от Покровска).

Блогер утверждал, что российские силы также продвигаются из Пустынки и Пушкино (оба к югу от Покровска) в направлении Украинки (на юго-запад от Пушкино).

Image

В ISW не исключают, что темпы продвижения россиян в направлении Покровска могут замедлиться из-за снижения боеспособности российских войск.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предположил, что подразделения российской 90-й танковой дивизии понесли значительные потери личного состава и пытаются осуществить дальнейшее продвижение на юг от Покровска и на север от Курахово из-за снижения боеспособности.

Подразделения 90-й танковой дивизии участвовали в захвате Авдеевки в феврале 2024 года и с тех пор остаются на разных участках Торецкого, Покровского и Кураховского направлений.

"Недавно ISW наблюдала геолокационные кадры, на которых российские войска проводят моторизованную атаку с использованием гражданских транспортных средств к востоку от Украинки - в пределах района ответственности 90-й танковой дивизии. Это свидетельствует о том, что дивизия, вероятно, также борется за пополнение потерь боевых машинах, которые она потеряла на фронте", - считают в Институте изучения войны.

Напомним,

россия пытается скрыть присутствие северокорейских военных в боях в Курской области. кремль замалчивает этот факт, чтобы не признавать нехватку личного состава в собственной армии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
severnaya-koreyaСеверная Корея
ukrainaУкраина