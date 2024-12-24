путин мог отказаться от захвата Покровска и поставил армии другую задачу: анализ ISW

российский диктатор владимир путин, возможно, поставил перед военными задачу взять под контроль новые территории Востока. Наступление на хорошо защищенные города, такие как Покровск, может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент "геополитической победы кремля". Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW) в своем отчете, передает УНН.

Детали

В отчете обращают внимание на то, что путин все чаще характеризует продвижение российских войск в квадратных километрах, вместо того, чтобы акцентировать внимание на захвате конкретных населенных пунктов, как он делал раньше.

Учитывая это, в ISW предполагают, что диктатор, возможно, дал указание военному командованию рф отложить захват Покровска, чтобы сосредоточиться на дальнейшем продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты.

По данным геолокационных снимков, которыми располагает ISW, российские войска находятся в пределах 10 километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Захват остальной части Донецкой области является одной из давних целей путина в Украине. И он, вероятно, будет подчеркивать продвижение российских войск к границе, чтобы сделать громкие заявления об успехах россии в Украине как для иностранной, так и для внутренней аудитории - говорится в отчете ISW.

В ISW также считают, что наступательная операция против хорошо защищенных городов может замедлить темпы продвижения россиян в критический момент в попытках кремля спроецировать неизбежность российской военной победы на мировой арене.

Продвижение рф в районе Покровска

По данным геолокационных карт, в последние дни российские войска продвинулись на юг и в пределах восточной Нововасильевки (юго-западнее Покровска). По данным одного из российских военных блогеров, войска РФ продвинулись на север от Нововасильевки в направлении Соленого и Волкова и наступают в направлении Котлино.

Другой связанный с кремлем российский блогер утверждал, что армия рф сосредоточила свои атаки на Новотроицком (к востоку от Нововасильевки) и Даченском (к югу от Покровска) и заставили украинские силы отступить на линию Лесовка-Песчаное (на юго-восток-юг от Покровска).

Блогер утверждал, что российские силы также продвигаются из Пустынки и Пушкино (оба к югу от Покровска) в направлении Украинки (на юго-запад от Пушкино).

В ISW не исключают, что темпы продвижения россиян в направлении Покровска могут замедлиться из-за снижения боеспособности российских войск.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец предположил, что подразделения российской 90-й танковой дивизии понесли значительные потери личного состава и пытаются осуществить дальнейшее продвижение на юг от Покровска и на север от Курахово из-за снижения боеспособности.

Подразделения 90-й танковой дивизии участвовали в захвате Авдеевки в феврале 2024 года и с тех пор остаются на разных участках Торецкого, Покровского и Кураховского направлений.

"Недавно ISW наблюдала геолокационные кадры, на которых российские войска проводят моторизованную атаку с использованием гражданских транспортных средств к востоку от Украинки - в пределах района ответственности 90-й танковой дивизии. Это свидетельствует о том, что дивизия, вероятно, также борется за пополнение потерь боевых машинах, которые она потеряла на фронте", - считают в Институте изучения войны.

Напомним,

россия пытается скрыть присутствие северокорейских военных в боях в Курской области. кремль замалчивает этот факт, чтобы не признавать нехватку личного состава в собственной армии.