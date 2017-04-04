Пункты пропуска в зоне АТО продолжат работать на час дольше
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО продолжат до 30 апреля работать с 7:00 до 19:30. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Согласно решению штаба антитеррористической операции с 5 по 30 апреля пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться во временных рамках, которые устанавливаются для режима работы КПВВ, с 7.00 до 19.30", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это связано с большим пассажиро-транспортным потоком.
В ГПСУ призвали граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
Напомним, с 29 марта по 4 апреля время работы КПВВ было продлено до 19:30. До этого пункты пропуска работали до 18:30.