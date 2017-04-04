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Пункти пропуску в зоні АТО продовжать працювати на годину довше

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні АТО продовжать до 30 квітня працювати з 7:00 до 19:30. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

“Відповідно до рішення штабу антитерористичної операції з 5 до 30 квітня пропуск осіб та транспортних засобів буде здійснюватися в часових рамках, які встановлюються для режиму роботи КПВВ, з 7.00 до 19.30”, — сказано у повідомленні.

Як зазначається, це пов’язано із великим пасажиро-транспортним потоком.

У ДПСУ закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду.

Нагадаємо, з 29 березня до 4 квітня час роботи КПВВ було продовжено до 19:30. До цього пункти пропуску працювали до 18:30.

Українські Національні Новини

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