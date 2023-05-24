ПЦУ переходит на новый календарь

Детали

Как стало известно, за решение проголосовали епископы на архиерейском соборе.

В частности, сместятся даты празднования Рождества, Крещения и Дня святого Николая, однако это не будет касаться Пасхи.

Как заявил ВВС предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, вопрос уже решен, с 1 сентября переход будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Календарная реформа ПЦУ: по какому календарю будет жить церковь, когда будет Пасха и какой пост может "исчезать"

Дополнение

Согласно опросу группы "Рейтинг", проведенному в декабре прошлого года, идею перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря поддерживают 44% респондентов по сравнению с 26% в декабре 2021 года. Не поддерживают перенос Рождества 31% опрошенных. В 2021 году таковых было 58%. 23% отметили, что им безразлично, 2% затруднились ответить на этот вопрос.

При этом 55% опрошенных украинцев отмечают Рождество 7 января, 25% делают это дважды – 25 декабря и 7 января, и только 11% на данный момент празднуют Рождество 25 декабря.

Также в конце декабря были подведены итоги голосования по этому вопросу и в приложении "Дія". Как отметили в Минцифри, в нем приняли участие более 1,5 миллиона украинцев. Почти 60% хотят праздновать Рождество 25 декабря, почти 25,5% – 7 января, более 12,5% в обе даты.