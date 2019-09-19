Психолог рассказала, как помочь бойцам АТО выйти из состояния послевоенного синдрома

"Для военных на войне мир делится на черное и белое, есть враг и свои. Там понятия о добре, зле четко распределены. Им приходилось убивать людей, они видели, как умирают их друзья. Обычно это повлияет на их подсознание", - сказала Гомель.

Она отметила, что когда военные возвращаются то сталкиваются с тем, что не могут найти работу, не в состоянии обеспечить семью, а они хотят дальше быть героями. Более того, пока мужа не было жена заняла позицию лидера в семье, ей пришлось тянуть все на себе. И не факт, что она захочет уступать эту позицию, потому что муж ведет себя странно. Возникает вопрос, можно ли ему довериться, ведь он вернулся другим.

Поэтому, по ее словам, изменение ролей всегда порождает стресс. Любые изменения, это определенный конфликт и нужно уметь найти общий язык для решения данной проблемы.

"Или бывает, наоборот жена готова уступить ему позицию лидера, но он не может справиться. Потому что нет работы, что делать дальше непонятно. Он может и не уметь этого делать, всю жизнь проработал на заводе, а когда вернулся завод закрыли", - рассказала Гомель.

Кроме того, она рассказала о других проявлениях послевоенного синдрома, когда человек просыпается по ночам, или скучает по товарищами, он не знает, как дальше жить и за что они воевали.

Психолог, рекомендует дать ветерану время для адаптации, обсудить кто и какую роль в семье будет занимать, что он планирует делать дальше, несмотря на то, что мир не черно-белый и быть готовым к трудностям. И это нужно обсуждать постоянно.

"Нет военного, который вернулся бы без послевоенного синдрома, просто все зависит от уровня сложности этого синдрома", - рассказала она.

По ее словам, нужно дать время человеку адаптироваться поддерживая его, ведь понятно, что жена или мама хотят, чтобы он вернулся и все было, как раньше, но так не будет, для этого нужны годы реабилитации.

Гомель также, отметила, что проблема заключается еще в том, что военные не очень доверяют психологам, которые не были на войне.

"И здесь они по своему правы, ведь мне трудно его понять. Я могу хотеть его понять, но почувствовать то, что происходит на душе, я не могу", - отметила она.

Поэтому, по ее словам, военные больше доверяют друг другу, и здесь очень важно им помочь организоваться, пусть, соберется пять человек, такая группа взаимопомощи, где они будут обсуждать собственные проблемы.

Напомним, Украина на следующей неделе в Брюсселе представит концепцию ветеранского пространства.