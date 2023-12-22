Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер
Киев • УНН
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело
После ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения ОВА, по результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение. Документы переданы в правоохранительные органы. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
По результатам проверки было проведено совместное совещание, по итогам которого бывший руководитель больницы подала на имя председателя облсовета заявление об увольнении по соглашению сторон. То есть, контракт разрываем, и сейчас будем определяться с другой кандидатурой
Во время проверки выяснили, что экс-глава областного центра психического здоровья не занималась психиатрической медициной, информирует Кипер. Учреждение было практически перепрофилировано. Также обнаружили непонятные закупки, нарушения с питанием и плохое отношение к военным.
"Там было много проблем. Мы направили материалы в правоохранительные органы. И уже получили информацию, что по этим материалам открыты уголовные производства по статье 214 УК Украины", - уточнил Кипер.
Глава ОВА также сообщил, что медицина в Одесской области для него является болезненным вопросом.
"Если взять, к примеру, Раздельное, Овидиополь, где население 50-70 тыс., то там состояние больниц хорошее. И им хватает денег, которые дает министерство, чтобы обеспечить полный цикл лечения. У них есть какие-то сбережения, на которые они развиваются.
Что касается Одессы - у меня вызывают недоумение отдельные больницы.
Нашумевшая "экстренка"... бюджет года за 9 месяцев растратили для того, чтобы ездить за 100 км заправлять кареты скорой топливом, возить канистры вместо людей", - говорит Кипер.
Напомним, в середине октября руководитель Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи Ирина Парамонова написала заявление об увольнении.
Заявление об увольнении Парамонова написала после рабочей встречи коллектива КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.
Рабочей встрече предшествовала комплексная проверка, инициированная ОВА, которая выявила многочисленные нарушения. В частности, во время проверки среди прочего выяснилось, что руководство Центра премировало себя за счет экономии на зарплатах медицинских работников и водителей. При этом средняя зарплата руководителя Центра составляла 150 тысяч гривен в месяц.
По итогам проверки также установлены нарушения в деятельности самого Центра. В частности, отсутствует элементарный учет лекарственных средств, часть из которых уже непригодна.
Кроме того, были обнаружены сомнительные тендеры. Из-за наличия фаворитов - бригады "экстренной помощи" заставляли заправляться низкокачественным топливом на АЗС, которые находились на значительном расстоянии от базирования бригад.
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело.
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