Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  106390 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  104219 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  102470 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  108512 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  145509 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  158065 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  146029 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  139344 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  137721 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131283 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120334 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112333 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103155 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146328 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143327 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
psikhiatricheskaya-bolnitsa-odesskoi-oblasti-smenit-rukovoditelya-otkrito-ugolovnoe-delo-kiper

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 12:07  •  13023 просмотра

Read in English

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело

После ряда скандалов в Одесском областном центре психического здоровья была проведена проверка Департаментом здравоохранения ОВА, по результатам которой руководитель Оксана Денисенко написала заявление на увольнение. Документы переданы в правоохранительные органы. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

По результатам проверки было проведено совместное совещание, по итогам которого бывший руководитель больницы подала на имя председателя облсовета заявление об увольнении по соглашению сторон. То есть, контракт разрываем, и сейчас будем определяться с другой кандидатурой

- сообщил он.

Во время проверки выяснили, что экс-глава областного центра психического здоровья не занималась психиатрической медициной, информирует Кипер. Учреждение было практически перепрофилировано. Также обнаружили непонятные закупки, нарушения с питанием и плохое отношение к военным.

"Там было много проблем. Мы направили материалы в правоохранительные органы. И уже получили информацию, что по этим материалам открыты уголовные производства по статье 214 УК Украины", - уточнил Кипер.

Глава ОВА также сообщил, что медицина в Одесской области для него является болезненным вопросом.

"Если взять, к примеру, Раздельное, Овидиополь, где население 50-70 тыс., то там состояние больниц хорошее. И им хватает денег, которые дает министерство, чтобы обеспечить полный цикл лечения. У них есть какие-то сбережения, на которые они развиваются.

Что касается Одессы - у меня вызывают недоумение отдельные больницы.

Нашумевшая "экстренка"... бюджет года за 9 месяцев растратили для того, чтобы ездить за 100 км заправлять кареты скорой топливом, возить канистры вместо людей", - говорит Кипер.

Напомним, в середине октября руководитель Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи Ирина Парамонова написала заявление об увольнении.

Заявление об увольнении Парамонова написала после рабочей встречи коллектива КНП "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" с главой Одесской ОВА Олегом Кипером.

Рабочей встрече предшествовала комплексная проверка, инициированная ОВА, которая выявила многочисленные нарушения. В частности, во время проверки среди прочего выяснилось, что руководство Центра премировало себя за счет экономии на зарплатах медицинских работников и водителей. При этом средняя зарплата руководителя Центра составляла 150 тысяч гривен в месяц.

По итогам проверки также установлены нарушения в деятельности самого Центра. В частности, отсутствует элементарный учет лекарственных средств, часть из которых уже непригодна.

Кроме того, были обнаружены сомнительные тендеры. Из-за наличия фаворитов - бригады "экстренной помощи" заставляли заправляться низкокачественным топливом на АЗС, которые находились на значительном расстоянии от базирования бригад.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Психіатрична лікарня Одещини змінить керівника, відкрито кримінальну справу - Кіпер
Psychiatric hospital in Odesa region to change head, criminal case opened - Kiper
Новости по теме

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер

Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело.

Политика •   •  13023 просмотра
Психиатрическая больница Одесской области сменит руководителя, открыто уголовное дело - Кипер

Держали на морозе, били и имитировали расстрел: установили военных рф, которые пытали людей во время оккупации Киевщины

Украинская полиция установила личности российских военнослужащих, причастных к пыткам четырех жителей села Здвижевка Киевской области в марте 2022 года.

Война •   •  15487 просмотра
Держали на морозе, били и имитировали расстрел: установили военных рф, которые пытали людей во время оккупации Киевщины

По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о вероятном применении врагом ракеты "Кинжал"

Украину охватила воздушная тревога из-за угрозы российской ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Война •   •  16503 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о вероятном применении врагом ракеты "Кинжал"

В результате обстрела Ивановки на Херсонщине пострадали пожилые супруги

Российские войска обстреляли Ивановку в Херсонской области, в результате чего пострадали пожилые супруги: 76-летняя женщина получила легкие ранения, а 81-летний мужчина - ранения средней тяжести.

Война •   •  15188 просмотра
В результате обстрела Ивановки на Херсонщине пострадали пожилые супруги

рф не сможет достичь своих целей в Украине - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что россия не достигнет своих целей в Украине.

Война •   •  15409 просмотра
рф не сможет достичь своих целей в Украине - Столтенберг

На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС

Центр национального сопротивления сообщает о критической ситуации с тепло- и электроснабжением на временно оккупированных территориях Донецка, большинство жителей остались без этих жизненно важных услуг. Почти все котельные выведены из строя, а ремонтные работы на объектах инфраструктуры не проводятся.

Общество •   •  12744 просмотра
На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС

Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей

Киевстар компенсирует абонентам тарифные периоды после хакерской атаки с автоматической отменой плановых платежей за услуги мобильного и домашнего интернета.

Общество •   •  14842 просмотра
Компенсация за хакерскую атаку: "Киевстар" отменяет следующую плату за тариф для всех пользователей

Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников

Европейское космическое агентство и IENAI Space представили инновационную ионно-жидкостную электрическую силовую установку ATHENA, которая проработала более 400 часов непрерывно, что является новым достижением в европейской практике.

Новости Мира •   •  14219 просмотра
Впервые в Европе: ESA представила инновационную установку для приведения в движение малых спутников

На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи

В Херсонской области российскими силовиками был застрелен ребенок, свидетелями убийства стала его семья; ведется официальное расследование.

Война •   •  14583 просмотра
На оккупированной Херсонщине россияне убили ребенка на глазах семьи

Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты

Кредиторы банка "Конкорд" 9-й очереди начали получать выплаты.

Экономика •   •  14343 просмотра
Девятая очередь кредиторов банка "Конкорд" начала получать выплаты