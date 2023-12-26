Псевдоволонтеры продавали в Харьковской области автомобили, которые привозили из Европы под видом гуманитарки

Разоблачена группа лиц, которые зарабатывали на гуманитарной помощи. Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, пишет УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили представителей благотворительных фондов Полтавы и Умани. Они ввозили в Украину автомобили из Европы под видом гуманитарной помощи Украину автомобили из Европы под видом гуманитарной помощи, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки.

Во время обысков у злоумышленников были изъяты десятки номерных знаков и документы на автомобили.

Досудебное расследование расследование продолжается, о подозрении будем сообщать по статье "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи" после завершения экспертиз. Считаем, что фигуранты действовали по предварительному сговору, группой лиц - санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет - написал Сергей Болвинов в Facebook.

Кроме того, правоохранители установили, что мужчина, который занимался продажей автомобилей, причастен к сделке с продажей некачественных бронированных плит по восемь тысяч гривен за штуку в магазине "Военторг".

На Ровенщине задержали мужчину, который украл из волонтерского центра 7 кг меда