ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы
Воздушные силы ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Одессы.
Самолет Virgin Atlantic совершит первый трансатлантический перелет с использованием 100% экологического топлива
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершит первое в истории трансатлантическое путешествие из Лондона в Нью-Йорк, используя только экологически чистое авиационное топливо (SAF). Эта демонстрация имеет целью показать низкоуглеродные альтернативы для авиации будущего.
Систематически била детей: воспитательницу детдома подозревают в издевательствах
Мать-воспитательницу детского дома семейного типа в Киевской области подозревают в систематическом издевательстве над детьми, в том числе с помощью ремня и металлической ножки стола. Семеро детей находятся в больнице на обследовании, а ей грозит до шести лет лишения свободы за пытки.
Выросла цена на доллар и евро: сколько стоит валюта
Официальный курс доллара США и евро в Украине вырос до 36,21 грн. и 39,65 грн. соответственно, при этом доллар подорожал на 17 копеек, а евро - на 30 копеек.
71-летний мужчина умер в Херсоне после обстрела дома армией рф
Российский обстрел дома в Херсоне привел к смерти 71-летнего мужчины.
Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков
Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.
В небе над Украиной за ночь уничтожили "шахед" и беспилотник-разведчик врага
Украинские Силы обороны уничтожили два российских беспилотника ночью.
В Великобритании выявили первый случай заболевания человека штаммом гриппа, похожим на "свиной"
У жителя Великобритании был выявлен первый случай, согласно статистике страны, заражения штаммом гриппа A(H1N2)v, похожим на свиной грипп. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) заявило, что источник инфекции пока неизвестен.
Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн
Украинский суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 миллионов гривен для бывшего директора, подозреваемого по делу хищения 62 миллионов гривен в Госспецсвязи.
На Николаевщине из-за утреннего обстрела рф горело админздание базы отдыха
Административное здание базы отдыха в Николаевской области горело после обстрела со стороны россии. Пожарные быстро потушили пламя.