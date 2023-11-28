ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Одессы

Задержали хакеров, которые атаковали ведущие мировые компании и нанесли более 3 млрд грн убытков

Украинские власти задержали хакерскую группировку, ответственную за атаки на международные компании, которые нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен. Группировка шифровала серверы и требовала выкуп в криптовалюте.