Проводили "обыски": в оккупированном Крыму силовики ворвались в квартиру матери активиста Краснова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во временно оккупированном Крыму сотрудники так называемого "следственного управления ФСБ Симферополя" сломали дверь и ворвались в квартиру матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
Цитата
"Получила информацию о том, что сегодня в 6 часов утра во временно оккупированном Крыму 12 сотрудников так называемого "следственного управления ФСБ Симферополя" сломали дверь и ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова", - написала Денисова.
Детали
Омбудсмен сообщила, что обыски в квартире 74-летней женщины продолжались в течение трех часов с абсолютным нарушением процессуальных прав без всяких объяснений и разъяснения прав, обязанностей и порядка проведения следственных действий, без предоставления оригинала решения суда или постановления следователя, а также без адвокатов.
Силовики сломали мебель и повредили личные вещи. Также, они изъяли телефон и другие электронные носители без привлечения к этому технического специалиста, обязательного копирования материалов и надлежащего оформления.
Впоследствии женщину доставили в "следственное управление ФСБ", где безосновательно держали несколько часов.
"Считаю, такие незаконные и циничные действия представителей так называемой "полиции, ФСБ и следственного комитета" в отношении гражданки Украины ничем иным, как преследованием за проукраинскую позицию ее сына, который проживает на подконтрольной Правительству территории".
"Обращаюсь к Генеральному прокурору РФ с требованием немедленно провести проверку действий относительно незаконного проникновения в помещение нашей гражданки и дальнейшего ее ужерживания.
Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой срочно принять меры по восстановлению прав украинской гражданки и предупреждения в будущем таких случаев в отношении граждан Украины", - отметила Денисова.
Дополнение
Как сообщал УНН, в 2016 году голову Гражданского корпуса "Азов-Крым" Краснова и активистку Шелест задержала Служба безопасности Украины. В СБУ уверяли, что Краснов передал российскому куратору списки бойцов полка Национальной гвардии "Азов".
Добавим
Утром 4 сентября 2021 года стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариману Джелялову. Его задержали.