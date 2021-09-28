Проводили “обшуки”: в окупованому Криму силовики увірвалися до помешкання матері активіста Краснова

ukru
19:38 • 78811 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 103287 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 163299 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 146290 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 147774 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159200 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176764 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149988 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159165 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176008 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126096 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 91988 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120232 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138105 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 96744 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 163299 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 154523 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252300 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248592 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 376922 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 54712 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 64717 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 62935 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 98883 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109824 перегляди
Актуальне
Проводили “обшуки”: в окупованому Криму силовики увірвалися до помешкання матері активіста Краснова

Проводили “обшуки”: в окупованому Криму силовики увірвалися до помешкання матері активіста Краснова

Київ • УНН

 • 15001 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Криму співробітники так званого “слідчого управління ФСБ Сімферополя” зламали двері та увірвалися до квартири матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Цитата

“Отримала інформацію про те, що сьогодні о 6-й годині ранку в тимчасово окупованому Криму 12 співробітників так званого „слідчого управління ФСБ м. Сімферополя“ зламали двері та увірвалися до квартири громадянки України, матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова”, — написала Денісова.

Деталі

Омбудсмен повідомила, що обшуки у помешканні 74-річної жінки тривали упродовж трьох годин з абсолютним порушенням процесуальних прав: без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів.

Силовики зламали меблі та пошкодили особисті речі. Також, вони вилучили телефон й інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів та належного їх оформлення.

Згодом жінку доставили до “слідчого управління ФСБ”, де безпідставно тримали декілька годин.
“Вважаю, такі незаконні та цинічні дії представників так званої „поліції, ФСБ та слідчого комітету“ стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній Уряду території”

“Звертаюся до Генерального прокурора РФ з вимогою негайно провести перевірку дій щодо незаконного проникнення до помешкання нашої співгромадянки та подальшого її тримання.

Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо поновлення прав української громадянки та попередження у майбутньому таких випадків стосовно громадян України”, — відзначила Денісова.

Доповнення

Як повідомляв УНН, у 2016 році голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” Краснова і активістку Шелест затримала Служба безпеки України. У СБУ запевняли, що Краснов передав російському куратору списки бійців полку Національної гвардії “Азов”.

Додамо

Вранці 4 вересня 2021 року стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами