Проводили “обшуки”: в окупованому Криму силовики увірвалися до помешкання матері активіста Краснова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У тимчасово окупованому Криму співробітники так званого “слідчого управління ФСБ Сімферополя” зламали двері та увірвалися до квартири матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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“Отримала інформацію про те, що сьогодні о 6-й годині ранку в тимчасово окупованому Криму 12 співробітників так званого „слідчого управління ФСБ м. Сімферополя“ зламали двері та увірвалися до квартири громадянки України, матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова”, — написала Денісова.
Деталі
Омбудсмен повідомила, що обшуки у помешканні 74-річної жінки тривали упродовж трьох годин з абсолютним порушенням процесуальних прав: без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів.
Силовики зламали меблі та пошкодили особисті речі. Також, вони вилучили телефон й інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів та належного їх оформлення.
Згодом жінку доставили до “слідчого управління ФСБ”, де безпідставно тримали декілька годин.
“Вважаю, такі незаконні та цинічні дії представників так званої „поліції, ФСБ та слідчого комітету“ стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина, який проживає на підконтрольній Уряду території”
“Звертаюся до Генерального прокурора РФ з вимогою негайно провести перевірку дій щодо незаконного проникнення до помешкання нашої співгромадянки та подальшого її тримання.
Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо поновлення прав української громадянки та попередження у майбутньому таких випадків стосовно громадян України”, — відзначила Денісова.
Доповнення
Як повідомляв УНН, у 2016 році голову Цивільного корпусу “Азов-Крим” Краснова і активістку Шелест затримала Служба безпеки України. У СБУ запевняли, що Краснов передав російському куратору списки бійців полку Національної гвардії “Азов”.
Додамо
Вранці 4 вересня 2021 року стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.