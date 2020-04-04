Ведущие клубы Нидерландов выступили за досрочное прекращение чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Титулованные клубы чемпионата Нидерландов по футболу заявили местной футбольной ассоциации, что не желают доигрывать сезон-2019/20 годов, сообщает Voetbal International, передает УНН.
Директор “Аякса” Овермарс первым высказал мысль о прекращении деятельности “Высшего дивизиона Нидерландов по футболу”. Далее к нему присоединились представители “ПСВ” и “АЗ”.
“Мы лучше всех понимаем, что это будет очень трудное решение. Но мы находим нынешнюю ситуацию с короновирусом настолько тревожной, что выступления в последних матчах без аудитории имеют для нас второстепенное значение”, — сказал генеральный директор “АЗ” Роберт Еенхорн.
Кроме того, ФК “Зволле” и “Фортуна” также считают, что играть в футбол летом, как предложено УЕФА, бессмысленно, поскольку профессиональный футбол невозможен до 1 июня, а тренировки не допускаются до 28 апреля.
Добавим, что “Аякс” и “АЗ” являются лидерами первенства Нидерландов — по 56 очков.