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Провідні клуби Нідерландів виступили за дострокове припинення чемпіонату

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Титуловані клуби чемпіонату Нідерландів з футболу заявили місцевій футбольній асоціації, що не бажають догравати сезон-2019/20 років, повідомляє Voetbal International, передає УНН.

Директор “Аяксу” Марк Овермарс першим висловив думку про припинення діяльності “Ередівізі”. Далі до нього приєдналися представники “ПСВ” і “АЗ”.

“Ми краще за всіх розуміємо, що це буде дуже важке рішення. Але ми знаходимо нинішню ситуацію з короновірусом настільки тривожною, що виступи в останніх матчах без аудиторії мають для нас другорядне значення”, — сказав генеральний директор “АЗ” Роберт Еенхорн.

Окрім того, ФК “Зволле” і “Фортуна” також вважають, що грати в футбол влітку, як запропоновано УЄФА, безглуздо, оскільки професійний футбол неможливий до 1 червня, а тренування не допускаються до 28 квітня.

Додамо, що “Аякс” і “АЗ” є лідерами першості Нідерландів — по 56 очок.

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