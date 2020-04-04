Провідні клуби Нідерландів виступили за дострокове припинення чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Титуловані клуби чемпіонату Нідерландів з футболу заявили місцевій футбольній асоціації, що не бажають догравати сезон-2019/20 років, повідомляє Voetbal International, передає УНН.
Директор “Аяксу” Марк Овермарс першим висловив думку про припинення діяльності “Ередівізі”. Далі до нього приєдналися представники “ПСВ” і “АЗ”.
“Ми краще за всіх розуміємо, що це буде дуже важке рішення. Але ми знаходимо нинішню ситуацію з короновірусом настільки тривожною, що виступи в останніх матчах без аудиторії мають для нас другорядне значення”, — сказав генеральний директор “АЗ” Роберт Еенхорн.
Окрім того, ФК “Зволле” і “Фортуна” також вважають, що грати в футбол влітку, як запропоновано УЄФА, безглуздо, оскільки професійний футбол неможливий до 1 червня, а тренування не допускаються до 28 квітня.
Додамо, що “Аякс” і “АЗ” є лідерами першості Нідерландів — по 56 очок.