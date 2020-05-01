Производство по фигурантам "пленок Онищенко" бесперспективное - Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Производство по фигурантам "пленок Онищенко" - бесперспективно. Об этом сказал глава НАБУ Артем Сытник во время интервью на 24 телеканале, передает УНН.
"Есть такое дело (по фигурантам "пленок Онищенко" - ред.), оно отдельно расследуется", - сообщил Сытник.
Однако он отметил, что результат по этому производству спрогнозировать трудно.
Исходя из того, что доказательств по делу недостаточно, перспективы дела неизвестны.
"Возможно, если Онищенко появится на территории Украины и будет способствовать проведению расследования".
Напомним, до сих пор решается вопрос о экстрадиции Онищенко из Германии.