Провадження щодо фігурантів "плівок Онищенка" безперспективне - Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Провадження щодо фігурантів "плівок Онищенка" - безперспективне. Про це сказав глава НАБУ Артем Ситник під час інтерв’ю на 24 телеканалі, передає УНН.
"Є така справа (щодо фігурантів "плівок Онищенко" - ред.), вона окремо розслідується", - повідомив Ситник.
Проте він відмітив, що результат по цьому провадженню спрогнозувати важко.
Виходячи з того, що доказів по справі недостатньо, перспективи справи невідомі.
"Можливо, якщо Онищенко з’явиться на території України й буде сприяти проведенню розслідування".
Нагадаємо, досі вирішується питання про екстрадицію Онищенка з Німеччини.