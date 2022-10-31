В течение суток украинская авиация нанесла 14 ударов по позициям врага - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В течение текущих суток Авиация Сил обороны нанесла по врагу 14 ударов. Об этом информирует Генеральный штаб, передает УНН.
Детали
Украинские воздушные силы 12 раз ударили по районам сосредоточения вооружения и военной техники, по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вертолета (Ка-52 и Ми-8) и 2 вражеских БпЛА.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты.
Враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Генеральный штаб информирует, что беларусь поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. россия продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию республики беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории этой страны.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 71 820 человек, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолетов и сотен единиц военной техники.