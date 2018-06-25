В течение дня на Донбассе потерь среди украинских военных нет

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26269 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74640 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103179 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118604 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144273 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182280 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156972 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В течение дня на Донбассе потерь среди украинских военных нет

В течение дня на Донбассе потерь среди украинских военных нет

Киев  •  УНН

 • 8526 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В течение дня, с 7:00 до 18:00, в зоне проведения боевых действий на Донбассе нет потерь среди украинских военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил Украины, передает УНН.

Так, боевики дважды за день нарушили режим прекращения огня. На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком направлении в районе населенного пункта Каменка зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении днем ​​было тихо. Потерь среди защитников Украины нет.

Напомним, в течение вчерашних суток на Донбассе четверо украинских военных получили ранения, врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное. За прошедшие сутки российско-террористические группировки совершили 22 обстрела позиций украинских военных.

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