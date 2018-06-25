Протягом дня на Донбасі втрат серед українських військових немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Протягом дня, з 7:00 до 18:00, в зоні проведення бойових дій на Донбасі немає втрат серед українських військових. Про це в Facebook повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил України, передає УНН.
Так, бойовики двічі за день порушили режим припинення вогню. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у районі населеного пункту Кам’янка зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї.
На Маріупольському напрямку вдень було тихо. Втрат серед захисників України не має.
Нагадаємо, протягом вчорашньої доби на Донбасі четверо українських військових отримали поранення, лікарі оцінюють їх стан здоров’я як задовільний. Минулої доби російсько-терористичні угруповання здійснили 22 обстріли позицій українських військових.