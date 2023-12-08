Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело
Хантеру Байдену выдвинуты новые уголовные обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов, причем большое жюри Калифорнии выдвинуло ему обвинения по девяти пунктам, в том числе по трем статьям уголовного кодекса. Обвинения касаются неуплаты федеральных налогов с 2016 по 2019 год, связанных с доходами от иностранных сделок на сумму более 7 миллионов долларов.
Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное
Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.
Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД
Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.
Украинская ПВО утром уничтожила 14 из 19 российских крылатых ракет - Игнат
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что 14 из 19 российских крылатых ракет были уничтожены над территорией Украины.
ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн
Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.
Харьков ночью подвергся шести ракетным ударам рф, есть раненые - ОВА
Оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову ракетами С-300.
Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов
Российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области; разрушений или жертв не зафиксировано, хотя осколки повредили частные дома.
Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА
После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.
Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА
Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.
В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА
Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.