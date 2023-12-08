Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело

Специальный прокурор США Дэвид Вайсвисунул новые уголовные обвинения против Хантера Байдена, обвинив его в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Это второе уголовное дело против сына президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает Washington Post пишет УНН.

Детали

Большое жюри присяжных в Калифорнии выдвинуло сыну президента Байдена обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов, уклонении от уплаты налогов и представлении ложных налоговых деклараций; три из них являются тяжкими преступлениями, а еще шесть - мелкими правонарушениями.

Хантер Байден обвиняется в неуплате не менее 1,4 миллиона долларов федеральных налогов с 2016 по 2019 год. Согласно 56-страничному обвинительному акту, Хантер Байден заработал более 7 миллионов долларов валового дохода в период с 2016 по 2020 год от иностранных бизнес-сделок, включая выплаты за работу в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma и работу в китайском энергетическом конгломерате, - говорится в пресс-релизе офиса спецпрокурора Дэвида Вайса, который расследует дело.

Отмечается, что Хантер Байден также получил еще 1,2 миллиона долларов в 2020 году и потратил эти деньги на финансирование "экстравагантного образа жизни", включая наркотики, эскорт-услуги и подруг, экзотические автомобили и одежду, утверждается в обвинительном акте.

По словам прокуроров, 1,2 миллиона долларов поступили от личного друга, который перевел деньги третьим лицам, а затем Хантеру Байдену, который якобы потратил эти средства на аренду "роскошного дома" в Венеции, штат Калифорния, и на автомобильную страховку для Porsche. В обвинительном заключении утверждается, что он также заработал более 140 000 долларов на выплатах за свои мемуары "Прекрасные вещи".

Однако прокуроры утверждают, что вместо того, чтобы оплатить свои налоговые счета, Хантер Байден несколько лет не платил налоги вовремя. Когда он наконец подал налоговую декларацию в 2018 году, как утверждается в обвинительном акте, она содержала ложные бизнес-вычеты, которые уменьшили его налоговые обязательства.

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