Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело

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И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
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Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
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"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
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В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
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У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

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Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  137307 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

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От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб
7 декабря  •  139837 просмотра

От депутата до агента рф: как обвиняемый в заказных убийствах Шепелев исповедовался директору фсб

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Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
7 декабря  •  140169 просмотра

Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

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Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего
7 декабря  •  132387 просмотра

Количество подделок существенно снизилось: какие гривневые банкноты подделывают чаще всего

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Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
6 декабря  •  142263 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

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Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
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ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

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6 декабря  •  133178 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
6 декабря  •  138747 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Новости по теме

Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело

Хантеру Байдену выдвинуты новые уголовные обвинения в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов, причем большое жюри Калифорнии выдвинуло ему обвинения по девяти пунктам, в том числе по трем статьям уголовного кодекса. Обвинения касаются неуплаты федеральных налогов с 2016 по 2019 год, связанных с доходами от иностранных сделок на сумму более 7 миллионов долларов.

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Против сына президента США Джо Байдена возбудили второе уголовное дело

Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное

Google утверждала, что решила проблему потери данных на Google Диске, объясняя это проблемой синхронизации с десктопным приложением. Однако некоторые пользователи на форумах сообщества сообщили, что исправление было неэффективным, что заставило Google закрыть темы до того, как они подтвердили решение проблемы.

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Google описывает потерю данных Drive как "исправленную" и закрывает темы форума, которые утверждают обратное

Два человека стали жертвами ночных и утренних ударов рф, 7 ранены - МВД

Российские войска атаковали Украину, в результате чего 1 человек погиб в Павлограде, другие были ранены; авиаудар по Купянскому району повредил здание и убил еще одного человека.

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Высший антикоррупционный суд отправил под стражу судью Киевского апелляционного суда Виктора Глиняного с залогом более 4,99 млн грн по подозрению во взяточничестве; мера пресечения действует в течение 60 дней.

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ВАКС отправил под арест еще одного судью Киевского апелляционного суда с залогом в почти 5 млн грн

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Харьков ночью подвергся шести ракетным ударам рф, есть раненые - ОВА

Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов

Российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области; разрушений или жертв не зафиксировано, хотя осколки повредили частные дома.

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Атака рф на Киевскую область: из-за обломков есть повреждения домов

Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА

После 79-дневного перерыва российские войска запустили крылатые ракеты в сторону Киева; все они были уничтожены, без сообщений о жертвах или повреждениях. Воздушная тревога длилась почти 2 часа.

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Все крылатые ракеты во время атаки рф на Киев уничтожены еще на подлете - КГВА

Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА

Российские войска атаковали Павлоградский район Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и четверо получили ранения, сообщил Сергей Лысак.

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Армия рф нанесла ракетный удар по Павлоградскому району, есть погибший, четверо раненых - ОВА

В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА

Российские войска атаковали Павлоград в Днепропетровской области, вызвав пожары; за ночь было сбито пять беспилотников.

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В Павлограде утром было громко, армия рф атаковала город и накануне - ОВА