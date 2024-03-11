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Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков
Польские протестующие, которые блокируют движение грузовиков на украинско-польской границе, начали останавливать пассажирские автобусы, задерживать женщин, детей и военнослужащих без объяснения причин, что, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, недопустимо.
На Киевщине двое детей оказались заблокированными в задымленной квартире
Двух детей, которые оказались в задымленной квартире в Киевской области, спасли пожарные после того, как соседи услышали их крики и вызвали экстренные службы.
Экс-руководителя лесхоза подозревают в незаконной вырубке 10 тысяч деревьев - ГБР
Бывший руководитель лесохозяйственного предприятия в Винницкой области допустил незаконную вырубку более 10 000 деревьев, что привело к убыткам почти на 60 млн грн. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Украина предлагает Польше совместные переговоры с привлечением аграриев обеих стран
Украина предлагает Польше провести в этом месяце совместные межведомственные переговоры с представителями профильных аграрных ассоциаций обеих стран для налаживания конструктивных отношений между украинскими и польскими аграриями.
На Черниговщине россияне используют беспилотники с зажигательной смесью - ГПСУ
россияне используют беспилотники с зажигательной смесью, что вызывает пожары в приграничных населенных пунктах Черниговской области.
Обустроили "участки" во дворах: как в Мариуполе оккупанты проводят досрочное "голосование" на "выборах путина"
Во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты обустраивают "избирательные участки" во дворах мирных жителей, чтобы заставить их принять участие в так называемом "досрочном голосовании на выборах президента российской федерации".
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о сильном ветре
В Украине объявлено штормовое предупреждение на 12 марта из-за ожидаемых сильных порывов ветра 15-20 м/с в большинстве западных областей.
Ветераны Винницкой области получат 1 млн грн на собственное дело
Десять ветеранских бизнес-инициатив в Винницкой области, среди которых ветеринарная аптека, борцовский клуб, теплица и кафе, получат до 100 000 гривен грантового финансирования на общую сумму 1 миллион гривен в рамках конкурса "Поддержка микропредпринимательства ветеранов войны и членов их семей", организованного Благотворительным фондом "МХП-Громаді".
В МИД Германии переговорили со спецпредставителем Китая по Украине о мирной конференции
Немецкие и китайские чиновники обсудили потенциальную мирную конференцию в Швейцарии по войне россии против Украины, но Китай не представил никаких новых инициатив.
Глава МИД Литвы о возможности ввода западных войск в Украину: Это правильное время для дискуссий, которые разрушают красные линии
Габриэлиус Ландсбергис считает, что настало время для дискуссий о возможности отправки западных войск в Украину, поскольку они уничтожают красные линии, которые западные политики создали сами для себя. Он также выступил за быстрые действия, поскольку бесконечные дебаты без решений ослабляют Европу.