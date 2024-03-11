Протестующие совместно с полицией начали задерживать пассажирские автобусы на границе с Польшей - Кубраков

Польские протестующие на границе с Украиной, которые уже блокируют движение грузовиков начали останавливать движение пассажирских автобусов. Об этом на своей странице в Х заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет УНН.

Детали

С заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений - говорится в заметке.

Кубраков подчеркнул, что эти действия являются недопустимыми в отношении граждан Украины.

По его словам, во время войны пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу.

Польские фермеры снова будут блокировать пункт пропуска "Краковец": что известно

Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира - подчеркнул министр.

Дополнение

Сегодня, 11 марта, стало известно, что польские фермеры, которые протестуют на границе Украины, перестали выпускать грузовики на выезд из Украины на двух контрольно-пропускных пунктах. Речь идет о пункте пропуска "Устилуг-Зосин" и о пункт пропуска "Угринов"

Напомним

Украина предлагает Польше провести в этом месяце переговоры с привлечением представителей профильных аграрных ассоциаций обеих стран.