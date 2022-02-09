Активисты требовали у Евгении Кулебы сложить мандат депутата Киевсовета из-за неправдивых данных в декларации

Детали

В разговоре с корреспондентом один из протестующих отметил, что образ жизни столичной депутатки Кулебы вызывает у киевлян множество вопросов. В частности, на какие средства был приобретен незадекларированный автомобиль Tesla, бриллианты, брендовая одежда и эксклюзивная коллекция женских сумочек общей стоимостью, как подсчитали журналисты, не менее 300 тысяч долларов.

“Мы требуем НАПК и НАБУ обратить внимание на декларацию Евгении Кулебы, провести расследование и предоставить электронный ответ в адрес нашей общественной организации „Спортсмены за будущее Украины“. Если верить декларации депутата, она не имеет каких-либо значительных заработков. Впрочем, соцсети пестрят ее фото с бриллиантами, с роскошным авто, с целой коллекцией сумочек, с дизайнерской одеждой. Сомневаемся, что Кулеба сможет искренне объяснить происхождение своего состояния, поэтому также требуем досрочного прекращения ее депутатских полномочий. Когда вся страна готовится к отпору возможной российской агрессии, нашим избранникам кичиться дорогими погремушками, приобретенными неизвестно на которые на средства, недопустимо. Подчеркиваем, что наша акция протеста, которая называется „Евгения Кулеба, хватит жить за наши деньги“, является бессрочной”, — подчеркнул один из протестующих Святослав.

Накануне, 8 февраля, возле общественной приемной депутата Киевсовета от “Слуги народа” Евгении Кулебы по улице Стрелецкой, 28 также состоялась акция протеста членов общественной организации “Спортсмены за будущее Украины”. Ранее

СМИ писали, что у Евгении Кулебы нет ни квартиры, ни машины, ни ценностей. Впрочем, просмотрев соцсети женщины, журналисты подсчитали, что стоимость одних брендовых премиальных сумочек, с которыми она позирует на фото, составляет 310 тысяч гривен.