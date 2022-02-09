Протестувальники вимагали у Євгенії Кулеби скласти мандат депутатки Київради через неправду в декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У середу, 9 лютого, відбулася акція протесту членів ГО "Спортсмени за майбутнє України" біля будинку по вулиці Михайлівській, 24-в, де зареєстрована приватною підприємницею депутатка Київради від "Слуги народу" Євгенія Кулеба. Активісти жадали від неї пояснень, звідки у неї статки на розкішне життя, передає УНН із посиланням на ASPI.
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У розмові з кореспондентом один з протестувальників зазначив, що спосіб життя столичної депутатки Кулеби викликає у киян багато запитань. Зокрема, на які статки були придбані незадекларовані автомобіль Tesla, діаманти, брендовий одяг та ексклюзивна колекція жіночих сумочок загальною вартістю, як підрахували журналісти, не менше 300 тисяч доларів.
"Ми вимагаємо НАЗК та НАБУ звернути увагу на декларацію Євгенії Кулеби, провести розслідування та надати електронну відповідь на адресу нашої громадської організації "Спортсмени за майбутнє України". Якщо вірити декларації депутатки, вона не має якихось значних заробітків. Втім, соцмережі рясніють її фото з діамантами, з розкішним авто, з цілою колекцією сумочок, з дизайнерським одягом. Сумніваємося, що Кулеба зможе щиро пояснити походження своїх статків, тому також вимагаємо дострокового припинення її депутатських повноважень. Коли уся країна готується до відсічі можливої нової російської агресії, нашим обранцям хизуватися дорогими брязкальцями, придбаними невідомо на які на кошти, неприпустимо. Підкреслюємо, наша акція протесту, яка має назву "Євгенія Кулеба, досить жити за наші гроші", є безстроковою", – підкреслив один з протестувальників Святослав.
Напередодні, 8 лютого, біля громадської приймальні депутатки Київради від "Слуги народу" Євгенії Кулеби на вулиці Стрілецькій, 28 також відбулася багаточисельна акція протесту членів громадської організації "Спортсмени за майбутнє України".
Раніше ЗМІ писали, що в Євгенії Кулеби немає ні квартири, ні машини, ні цінностей. Втім, переглянувши соцмережі жінки, журналісти підрахували, що вартість лише одних брендових преміальних сумочок, з якими вона позує на фото, становить 310 тисяч гривень.