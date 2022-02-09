Протестувальники вимагали у Євгенії Кулеби скласти мандат депутатки Київради через неправду в декларації

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54574 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 89758 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 99278 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 127159 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 134275 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116086 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134149 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167760 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179453 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215628 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208886 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282990 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 75195 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52352 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71196 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282990 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208886 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 304241 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422704 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 673874 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20319 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71196 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102722 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139933 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164582 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Протестувальники вимагали у Євгенії Кулеби скласти мандат депутатки Київради через неправду в декларації

Протестувальники вимагали у Євгенії Кулеби скласти мандат депутатки Київради через неправду в декларації

Київ • УНН

 • 12201 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У середу, 9 лютого, відбулася акція протесту членів ГО "Спортсмени за майбутнє України" біля будинку по вулиці Михайлівській, 24-в, де зареєстрована приватною підприємницею депутатка Київради від "Слуги народу" Євгенія Кулеба. Активісти жадали від неї пояснень, звідки у неї статки на розкішне життя, передає УНН із посиланням на ASPI.

Деталі

У розмові з кореспондентом один з протестувальників зазначив, що спосіб життя столичної депутатки Кулеби викликає у киян багато запитань. Зокрема, на які статки були придбані незадекларовані автомобіль Tesla, діаманти, брендовий одяг та ексклюзивна колекція жіночих сумочок загальною вартістю, як підрахували журналісти, не менше 300 тисяч доларів.

"Ми вимагаємо НАЗК та НАБУ звернути увагу на декларацію Євгенії Кулеби, провести розслідування та надати електронну відповідь на адресу нашої громадської організації "Спортсмени за майбутнє України". Якщо вірити декларації депутатки, вона не має якихось значних заробітків. Втім, соцмережі рясніють її фото з діамантами, з розкішним авто, з цілою колекцією сумочок, з дизайнерським одягом. Сумніваємося, що Кулеба зможе щиро пояснити походження своїх статків, тому також вимагаємо дострокового припинення її депутатських повноважень. Коли уся країна готується до відсічі можливої нової російської агресії, нашим обранцям хизуватися дорогими брязкальцями, придбаними невідомо на які на кошти, неприпустимо. Підкреслюємо, наша акція протесту, яка має назву "Євгенія Кулеба, досить жити за наші гроші", є безстроковою", – підкреслив один з протестувальників Святослав.

Напередодні, 8 лютого, біля громадської приймальні депутатки Київради від "Слуги народу" Євгенії Кулеби на вулиці Стрілецькій, 28 також відбулася багаточисельна акція протесту членів громадської організації "Спортсмени за майбутнє України".

Раніше ЗМІ писали, що в Євгенії Кулеби немає ні квартири, ні машини, ні цінностей. Втім, переглянувши соцмережі жінки, журналісти підрахували, що вартість лише одних брендових преміальних сумочок, з якими вона позує на фото, становить 310 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70