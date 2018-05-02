Протесты в Армении: в Ереване заблокировали метро

в настоящее время закрыты входы на станции метро "Дружба", "Марашл Баграмян" и "Площадь Республики".

На станции "Дружба" активисты заблокировали не только вход на станицю, но и поезд, подъехавший к платформе. Состав стоит на станции, люди выходят наружу.

По положению на 10:00 закрыт вход на станцию "Маршал Баграмян", поблизости митингующих нет.

Перекрыт также вход на станцию "Площадь Республики". Митингующие заблокировали платформу, после чего сотрудники метрополитена закрыли вход на саму станцию. Люди из прибывающих поездов могут выйти наружу, но внутрь никто не заходит.



Как сообщал УНН, в Армении в результате акций протеста полностью заблокировано железнодорожное сообщение.



Демонстранты также блокируют центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Из-за акций протеста не могут собраться на заседание депутаты парламента Армении. Зарегистрированы только 27 из 105 депутатов. Оппозиция бойкотирует заседание. Депутаты от правящей Республиканской партии, которая занимает большинство мест в Национальном собрании Армении, не могут добраться до парламента.