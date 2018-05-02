Протести в Вірменії: в Єревані заблокували метро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Учасники протестних акцій з ранку середи у вірменському Єревані заблокували входи на ряд станцій метро, а також рух поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Новини Вірменії.
в даний час закриті входи на станції метро "Дружба", "Марашл Баграмян" і "Площа Республіки".
На станції "Дружба" активісти заблокували не тільки вхід на станицю, а й потяг, який під'їхав до платформи. Рухомий склад потягу стоїть на станції, люди виходять назовні.
Відповідно до положення на 10:00 закритий вхід на станцію "Маршал Баграмян", поблизу мітингувальників немає.
Перекрито також вхід на станцію "Площа Республіки". Мітингувальники заблокували платформу, після чого співробітники метрополітену закрили вхід на саму станцію. Люди з прибувають поїздів можуть вийти назовні, але всередину ніхто не заходить.
Як повідомляв УНН, у Вірменії в результаті акцій протесту повністю заблоковано залізничне сполучення.
Демонстранти також блокують центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.
Через акції протесту не можуть зібратися на засідання депутати парламенту Вірменії. Зареєстровані тільки 27 з 105 депутатів. Опозиція бойкотує засідання. Депутати від правлячої Республіканської партії, яка займає більшість місць в Національних зборах Вірменії, не можуть дістатися до парламенту.