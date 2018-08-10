Протесты в Румынии: полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие

В результате столкновений пострадали 40 человек, в том числе трое правоохранителей - у одного из них ушибы, у другого перелом пальца на руке. О состоянии еще одного ничего не известно.

У большинства пострадавших протестующих раздраженны глаза. По предварительным данным, только два человека согласились на госпитализацию.

Добавим, что протестующие заблокировали движение транспорта и пытались снести ограждение. При этом протестующие забросали полицию бутылками и другими предметами. Акция пока продолжается.

Полиция призывает всех, кто хочет присоединиться к акции протеста не приходить на площадь с детьми, поскольку возможно продолжение столкновений.

Напомним, 21 июня, в Румынии около 5000 человек протестовали на площади Виктория в Бухаресте против поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.