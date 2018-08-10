Протести у Румунії: поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Сьогодні на мітингу на площі Перемоги у румунському Бухаресті відбулися зіткнення демонстрантів з правоохоронцями. Протягом десяти хвилин останні розпилили перцевий газ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mediafax.
В результаті сутичок постраждали 40 людей, в тому числі троє правоохоронців – в одного з них забої, в іншого перелом пальця на руці. Про стан ще одного нічого не відомо.
У більшості постраждалих протестувальників подразнені очі. За попередніми даними, лише двоє людей погодилися на госпіталізацію.
Додамо, що протестуючі заблокували рух транспорту і намагалися знести огорожу. При цьому протестувальники закидали поліцію пляшками і іншими предметами. Акція наразі триває.
Поліція закликає усіх, хто хоче приєднатися до акції протесту не приходити на площу з дітьми, оскількі можливе продовження сутичок.
Нагадаємо, 21 червня, у Румунії близько 5 тисяч людей протестували на площі Вікторія в Бухаресті проти поправок до кримінально-процесуального кодексу.