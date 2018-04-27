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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Никарагуа: число погибших возросло до 63 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Представитель постоянной комиссии по правам человека в Никарагуа Маркос Кармона заявил, что число жертв протестов в стране составило 63 человека, ещё 15 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал ABC News.

Протесты в Никарагуа: число погибших возросло до 63 человек

По данным телеканала, массштабные студенческие протесты прошли в четверг, 26 апреля. Протестующие выступили против реформы, согласно которой работодатели должны отчислять большее количество средств в фонды социального страхования. Глава страны Даниэль Ортега уже выпустил приказ о его отмене.

Сообщается, что жертвами протестов стали 63 человека, еще 15 пропали без вести, однако власти не подтверждают эту информацию. Также правозащитники рассказали о 160 пострадавших. Отмечается, что девять из них потеряли глаз, а еще два в данный момент парализованы.

Правозащитник Маркос Кармона считает, что то, что произошло в Никарагуа можно назвать “бойней”.

Напомним, акции протеста начались на прошлой неделе, поводом для них послужила реформа социального страхования. Она предусматривает повышение ставки взноса на социальное страхование до 22,5 процента для около 700 тыс. работников. Эскалация насилия охватила столицу страны Манагуа и другие города с 18 апреля. Нынешняя волна протестов стала самой масштабной за 11 лет президентства Даниэля Ортеги.

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