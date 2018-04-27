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Протести у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 63 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Представник постійної комісії з прав людини у Нікарагуа Маркос Кармона заявив, що кількість жертв протестів у країні склало 63 людини, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал ABC News.

Протести у Нікарагуа: кількість загиблих зросла до 63 осіб

За даними телеканалу, великі студентські протести відбулися в четвер, 26 квітня. Протестуючі виступили проти реформи, згідно з якою роботодавці мають відраховувати більшу кількість коштів до фондів соціального страхування. Глава країни Даніель Ортега вже випустив наказ про її скасування.

Повідомляється, що жертвами протестів стали 63 людини, ще 15 пропали без вісті, проте влада не підтверджує цю інформацію. Також правозахисники розповіли про 160 постраждалих. Відзначається, що дев’ять з них втратили очей, а ще два в даний момент паралізовані.

Правозахисник Маркос Кармона вважає, що те, що сталося в Нікарагуа можна назвати “бійнею”.

Нагадаємо, акції протесту почалися минулого тижня, приводом для них послужила реформа соціального страхування. Вона передбачає підвищення ставки внеску на соціальне страхування до 22,5 відсотка для близько 700 тисяч працівників. Ескалація насильства охопила столицю країни Манагуа та інші міста з 18 квітня. Нинішня хвиля протестів стала наймасштабнішою за 11 років президентства Даніеля Ортеги.

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