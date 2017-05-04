Протесты против помилования коррупционеров прошли в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Более трех тысяч человек собрались в среду у здания правительства Румынии в Бухаресте, чтобы выразить протест против помилования для коррупционеров, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Сотни демонстрантов вышли с румынскими флагами, а также флагами НАТО и ЕС в руках, выкрикивая: "Мы должны защищать страну от воров!".
С увеличением количества протестующих площадь Победы, где расположены правительственные здания, была заблокирована. Сотни людей протестовали также в городах Констанца, Клуж, Сибиу и Брашов.
Протесты вспыхнули вскоре после того, как парламентский комитет по правовым вопросам одобрил законопроект, который предусматривает амнистию для лиц, в частности, осужденных за взяточничество. Законопроект еще не принят в целом в парламенте.
В комитете доминируют законодатели из правящей Социал-демократической партии. Однако премьер-министр Сорин Гриндяну, также социал-демократ, заявил, что не поддерживает предложенные изменения. Президент Клаус Йоханнис, который не является членом ни одной партии, заявил, что был "неприятно удивлен" голосованием комитета по законопроекту.
Напомним, зимой в Румынии состоялся ряд антиправительственных протестов. Тогда премьер-министр С.Гриндяну подписал указ о возможном смягчении ответственности для должностных лиц за неправомерные действия. Позже этот указ был отменен.