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Просветительский форум Освіта Дивосвіту собрал влиятельных лидеров мнений и предложил нестандартные решения для воспитания нового человека

Киев • УНН

 • 183816 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В Pochayna Event Hall состоялся просветительский форум Освіта Дивосвіту, собравший на своей площадке таких современных украинских мыслителей и деятелей, как отец Андрей Зелинский и отец Георгий Коваленко, профессор Владимир Никитин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр, доктор философских наук Александр Филоненко, бригадный генерал ВСУ, Герой Украины Сергей Собко, волонтер Ксения Фощий, основатель первой в Украине частной школы Владимир Спиваковский и другие. Отдельный раздел был посвящен памяти выдающегося украинца Игоря Козловского, который поддерживал идею Форума и принимал активное участие в его создании, передает УНН.

Просветительский форум Освіта Дивосвіту собрал влиятельных лидеров мнений и предложил нестандартные решения для воспитания нового человека

Форум можно было посетить и офлайн, и онлайн. В целом он собрал более 1000 гостей, которые продемонстрировали свою активность, неравнодушие и увлеченность идеей внедрить изменения в современное образование. Но не только педагоги присоединились к событию. Форум стал площадкой для знакомства и объединения в комьюнити единомышленников со всей Украины. Кроме Киева и области на форум приехали гости из Тернополя, Житомира, Донецкой области, Харькова, Хмельницкого, Николаева, Миргорода, Запорожья, Винницы, Полтавской области и Ровно.

Главным месседжем, который проходил лейтмотивом через выступления всех спикеров, стало то, что образование должно рождать субъекта и личность, способную творить Дивосвіт. Человек - это о свободе и о достоинстве, о способности отвечать на все вызовы окружающего мира. Мы все должны родиться для нового, свободного мира. Потому что Дивосвіт нуждается в том, кто будет его постоянно творить.

Метафора форума “искусство зажигать звезды” - имела очень практическое развертывание на карте чудесного путешествия. Участники имели возможность увидеть и осознать целостную трансформационную модель образования, которая позволит личности почувствовать, заметить, удивиться, а затем жить соответственно собственному Удивлению. Изменять мир к лучшему - неотъемлемый влечение Человека Дивосвіт.

Форум «Освіта Дивосвіту» стал первым событием о самоосознании себя в трансформационном процессе Украины - в первую очередь как Человека. И предложил дискурс о роли образования в мире свободных людей. Образования, которое в условиях технологического прогресса и экспансии искусственного интеллекта позволяет человеку найти измерение свободы собственной личности, проявления собственной аутентичности.

Концепция форума была основана на метафорике книги Андрея Зелинского «Семенові зорі». Андрей Зелинский - амбассадор Форума «Освіта Дивосвіту», писатель и философ, соучредитель Украинской академии лидерства, военный капеллан, политолог, преподаватель. «Семенові зорі» - это аллегорическая сказка, каждая страница которой наполнена символикой, знакомыми украинскими образами. Каждый герой сказки играет свою важную роль, добавляя в общую историю собственных смыслов, а каждое событие побуждает к глубоким размышлениям и способствует личному росту.

По сюжету главный герой Семен отправляется в путешествие, чтобы увидеть собственное село из-за валов с другой стороны и научиться зажигать звезды. Все путешествие - о становлении личности и служении обществу. Формирование целостности и зрелости главного героя, испытания, трансформации, рост, как личности и получение новых представлений о жизни и своем месте в мире. По такому же принципу преодоления Пути было построено и форум «Освіта Дивосвіту». Образование не создается где-то - оно в мире, в котором мы живем. Мы создаем мир, в котором должны жить.

Те, кто заинтересовался темой, могут послушать рассказ Андрея Зелинского о смыслах книги
Андрей Зелинский. Вселенная аллегорической сказки "Семенові зорі" или приобрести саму книгу «Семенові зорі» https://koleso-gizni.com.ua/uk-ua/knigi/knyha-semenovi-zori-andriy-zelinskyy.

Андрей Зелинский во время выступления на Форуме отметил, что главным методом, способным создать Человека Дивосвіту является удивление: “Сегодня, в контексте всего, что происходит в Украине и в мире, в контексте, когда мы замечаем, сколько на самом деле стоит человеческая свобода, и как дорого мы платим за достоинство человека, именно сегодня время подумать о самом важном. О том, как сделать так, чтобы людям 21 века и человечеству после нас не стало необратимо темно. Важно определить координаты собственного берега в правильное время, в правильном месте. Того самого берега, с которого можно начать путешествие в мир свободного человека. С того берега, на котором то, что прошло, будет иметь значение. Но то, что впереди, будет не только требовать, но и окрылять, вдохновлять, вызывать из глубины нашего жизненного опыта свободного и достойного человека. Сознательного в своем достоинстве и способного менять мир к лучшему.

С чего начинать в искусстве “зажигать звезды”. Для меня существует один уверенный метод, как можно отправиться в путешествие, которое поможет нам с вами стать действительно свободными, стать более крепкими, способными защитить человеческое достоинство в мире, где человечность под угрозой. Я уверен, что все начинается с удивления. Удивление - как идеологически необусловленная, формально неопределенная попытка прикоснуться к реальности. Несоответствующая предусмотренным алгоритмам. Непрописанная в учебниках. Несформированная школьными программами или распоряжениями правительств. А на самом деле свободный спонтанный Человек, который может прикоснуться собственным сердцем к реальности и удивиться. Для Платона и для Аристотеля философия начиналась с удивления. Удивление - это большой взрыв Дивосвіту. А дальше - впечатление, которое трогает, интерес, который забирает сначала часть твоего времени и ты ныряешь, знакомишься, осознаешь. Ты касаешься реальности так, что она начинает говорить сквозь тебя - твоими словами, твоими представлениями, твоими образами. Удивление - как портал в другую парадигму мировосприятия”.

Инесса Кравченко, основательница Форума, поделилась, что “Освіта Дивосвіту” стала вызовом, но сейчас, когда Форум состоялся, она чувствует, что все поставленные задачи были выполнены. “Главное, что я почувствовала - это общее поле. Что не только я увлечена идеями, но и много людей вокруг. И нам надо двигаться дальше. Задачи и вызовы меняются, Человек - остается. Мы не останавливаемся, а идем дальше по карте Дивосвіту. Всех, кто почувствовал внутренний толчок, мы приглашаем на следующее событие - презентацию свежего номера журнала “Колесо Жизни”, посвящённого главным тезисам Форума и следующей остановке на карте - “Людина Дивосвіт”.

Всем, кто хочет присоединиться к сообществу творцов перемен и больше узнать об идеях и смыслах, которые обсуждались на форуме, предлагаем приобрести доступ к его записи с выступлениями всех спикеров: https://secure.wayforpay.com/payment/zapys_osvuta_dyvosvitu_2023

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